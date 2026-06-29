Ryunosuke Sato viajará esta semana a la capital del Turia para firmar como nuevo jugador del Valencia CF. El joven internacional japonés, cuyo fichaje ya se daba por hecho en las oficinas del club como informó SUPER, está a un paso de confirmarse como traspaso oficial. Se trata de una apuesta del club que por su edad (19 años) podría ocupar ficha sub-23. La idea de la entidad de Mestalla es que el futbolista supere la pertinente revisión médica, firme su nuevo contrato como valencianista y a continuación se incorpore al inicio de la pretemporada para empezar a convencer a su nuevo técnico Carlos Corberán.

El club cerrará la compra del japonés, con contrato hasta 2028, por una cantidad cercana a los cuatro millones de euros, según pudo confirmar Superdeporte, una cifra que el Valencia CF está dispuesto a invertir para hacerse con los servicios de una de las grandes promesas del fútbol japonés. El jugador llegará para incorporarse al inicio de pretemporada, que arranca este jueves con las clásicas pruebas médicas. El lunes, ya toda la plantilla, empezarán los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de comenzar a disputar los amistosos previstos.

Comunicado oficial del Tokyo sobre Sato

La prueba de que el fichaje de Sato está a punto de ser oficial es que su club, el Tokyo, ya anunciado que el jugador no participará en las actividades del equipo a partir del 5 de julio (domingo) debido a los trámites y preparativos relacionados con su transferencia. Este es el comunicado con el que han hecho 'oficial' su traspaso por el Valencia CF.

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"El jugador Ryunosuke Sato, no participará en las actividades del equipo a partir del 5 de julio (domingo) debido a los trámites y preparativos relacionados con su transferencia. Les informaremos nuevamente una vez que se haya tomado una decisión formal sobre su futuro". El Valencia CF le espera con los brazos abiertos.