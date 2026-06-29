Horario y dónde ver el sorteo de LaLiga: El Valencia CF conocerá su primer rival liguero

El Valencia CF conocerá este martes, 30 de junio, quién será su primer rival esta temporada en LaLiga. Será a partir de las 20:00 horas en el centro de Madrid, donde en el espacio Plaza Selección serán presentados los calendarios de las nueve principales competiciones nacionales de fútbol masculino, femenino y fútbol sala. No hay duda de que una de las fechas más esperadas por los aficionados del fútbol español en general es ese momento en el que se conoce de forma definitiva el calendario de partidos de la competición liguera de Primera División para todo el curso, en este caso, el 2026/27.

LALIGA EA Sports, LALIGA Hypermotion, Liga F Moeve, Primera Federación Versus e-Learning, Primera Federación Iberdrola, Segunda Federación, Liga Prime Futsal, Primera División Iberdrola de Fútbol Sala y Segunda División de Fútbol Sala quedarán configuradas de esta forma conociendo todas sus jornadas, partidos y orden de juego para la temporada 2026-2027.

Todo un acontecimiento para permitir que el mismo día que concluye oficialmente el curso futbolístico quede establecida la hoja de ruta para la siguiente temporada en un fútbol español unido en la pluralidad y el diálogo representado por su Asamblea General y encaminado a la vez para afrontar ya los estimulantes retos de un nuevo año deportivo en nuestro país.

LaLiga EA Sports 2026-2027 dará el pistoletazo de salida el fin de semana del 15 y 16 de agosto, aunque se aplazarán aquellos encuentros de los equipos afectados por contar con futbolistas en la fase final del Mundial. El sindicato de futbolistas AFE era partidario de empezar de manera unificada la siguiente semana, pero un mediador ha dado la razón a LaLiga y se empezará el fin de semana del 16 de agosto.

Calendario que tiene dos grandes fechas respecto a la Primera división. La primera son las nuevas fechas de la Supercopa de España que se retrasa de su fecha habitual y se jugará del 2 al 7 de febrero. Las semifinales 2 y 3 de febrero; la final el citado día 7. Falta decidir la sede dado que Arabia Saudí no podrá acoger la cita porque se celebra la Copa Asiática. Y la otra fecha es la final de la Copa del Rey que se disputará el sábado 24 de abril en el Estadio de la Cartuja. Habrá dos jornadas entre semana. La jornada 6 del 16 de septiembre y la número 33 del 21 de abril.

La Copa arrancará el 28 de octubre y los cuatro equipos de la Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad) no entrarán hasta dieciseisavos que se jugará el 16 de diciembre. LaLiga jugará su última jornada del año 2026 el 20 de diciembre y volverá el domingo 3 de enero. En caso extremo los cuatro equipos de la Supercopa podrían jugar su partido adelantado de Liga el 22 de diciembre.

¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo es el 30 de junio a partir de las 20:00 horas. Será una presentación abierta al público, en el mismo enclave que durante la Copa Mundial acoge la Plaza Selección, punto de encuentro de la afición de la selección española. Horas antes, a partir de las 12:00, tendrá lugar la Asamblea General ordinaria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se cierra oficialmente el curso 2025/26 antes de desvelar los calendarios.

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en un evento reciente. / Javier Etxezarreta / EFE

Dónde ver el sorteo del calendario

La vía gratuita y garantizada es la señal oficial: la RFEF suele ofrecer sus sorteos en directo a través de RFEF TV y de sus canales oficiales, al igual que LaLiga lo difunde por sus plataformas digitales. En televisión, el acto tendrá cobertura en los operadores que mantienen los derechos de LaLiga esta temporada: DAZN y Movistar Plus+.