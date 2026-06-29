La UD Las Palmas despide al exvalencianista Jonathan Viera

Son muchas las ocasiones en las que se habla de que unas segundas etapas nunca fueron buenas, pero lo cierto es que menos se habla de las terceras, cuartas e incluso quintas. Este es el caso del idilio de Jonathan Viera con su UD Las Palmas. A sus 36 años, el centrocampista se despide (¿definitivamente?) del conjunto isleño, cerrando así una de las trayectorias más emblemáticas de la historia de la entidad. El grancanario pone fin a una carrera profundamente ligada a la UD Las Palmas, club en el que ha militado en múltiples etapas y con el que ha disputado un total de 295 partidos oficiales, en los que ha anotado 78 goles.

Tras su formación y primeros pasos en la entidad, Viera protagonizó una carrera internacional que le llevó a clubes como Valencia CF, quienes abonaron 2,5 millones por el entonces prometedor jugador. Era el curso 12/13 y recalaba en Mestalla después de cuajar un año sobresaliente en Segunda, anotando 9 goles y repartiendo 12 asistencias. Sólo permaneció una temporada en el cuadro blanquinegro, siendo jugador de rotación y con menos protagonismo del esperado. Una cesión al Rayo Vallecano y posterior venta al Standard de Lieja fue toda vinculación con los valencianos.

Jonathan Viera, celebrando un gol con el Valencia CF / SD

11 millones de China por Viera

Tras el primero de sus múltiples regresos a la UD Las Palmas se marchó al Beijing Guoan a cambio de 11 millones que vinieron de perlas a la entidad. El experimento chino no funcionó todo lo que pretendían y terminó regresando primero cedido y luego como agente libre al equipo de sus amores. Otra marcha para jugar en la UD Almería, Khor Fakkan y Johor fueron suficientes antes de regresar para un último baile en el cuadro canario en 2025.

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Jonathan Viera, en la UD Las Palmas / EFE

Dos ascensos con la UD Las Palmas

A lo largo de su trayectoria en la UD Las Palmas, Jonathan Viera ha sido pieza fundamental en los momentos más determinantes del club, especialmente en los ascensos a Primera logrados en las temporadas 2014/15 y 2022/23. Su huella en el equipo es imborrable, pero ahora está por ver si el veterano centrocampista está preparado para una última aventura o cuelga definitivamente las botas.