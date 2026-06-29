Kang In Lee al Atlético de Madrid, caso cerrado

El 'culebrón Kang In Lee' no se va a demorar más. El jugador surcoreano firmará esta misma semana con el Atlético de Madrid procedent del Paris Saint Germain para ser un futbolista importante a las órdenes de Diego Pablo Simeone después de buenos años en el Mallorca y el PSG.

El conjunto colchonero lo anunciará esta misma semana según Marca y pondrá fin a una negociación que ha durado semanas. El talentoso centrocampista mejorará la prestaciones ofensivas del equipo del Cholo por su versatilidad para jugar en banda o de enganche y le ofrecerá un toque extra de calidad tanto a nivel de desborde, de disparo desde la media distancia como asociativamente, ya que el último pase es una de las grandes virtudes del asiático.

Kang In era muy del agrado de los rojiblancos, que cuentan con Mateu Alemany como principal responsable de la parcela deportiva, y el jugador, que est atemporada no ha tenido tantos minutos como hace dos cursos, estaba dispuesto a salir para volver a sentirse protagonista. Atlético y futbolista se encuentran en un momento clave para las expxectativas de cada uno.

Pellizo para el Valencia CF

El Valencia CF firmó con la salida de Kang In Lee una de las operaciones más ruinosas y surrealistas de la historia del fútbol español. Regaló a una estrella miedática en el continente asiático, con potencial para jugar en los mejores clubes de toda Europa, para hacer hueco a un delantero del montón, con proyección de Segunda División, pagando además más de ocho millones de euros. Una negligencia de proporciones gigantescas.

En las prisas por sacar al surcoreano, el Valencia no fue siquiera capaz de rascar procentajes de futura venta, demostrando que peor no se pueden hacer las cosas. Perdió el control del jugador y también una parte importante del posible rédito económico que le pudiera generar después de haberlo criado en su cantera.

El club de Mestalla, no obstante, se llevará un pellizco. ¿Por qué? Por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que conseguirá para el Valencia CF el 3,5% del total de la operación, compuesta por fijo y variables. Este mecanismo reparte dinero a los clubes formadores de los futbolistas: los equipos donde el jugador estuvo inscrito entre los 12 y los 23 años reciben una parte proporcional según el tiempo que pasó en cada uno, es por eso que el Mallorca, que lo fichó con 20 años, se llevará el 1'5% restante hasta el 5% de ese mecanismo de solidaridad.