Última hora: Comunicado de Rafa Mir tras la condena a ocho años de prisión

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven de 21 años ocurrida en la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en su vivienda de la urbanización Torre en Conill, en Bétera. La resolución, que todavía no es firme, será recurrida por el jugador, algo que ha anunciado en redes este mismo lunes 29 de junio.

El comunicado que ha leído el jugador en un vídeo en redes sociales.

"Hola a todos. Quería dirigirme a vosotros después de conocerse la sentencia de estos días. Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior. Durante el procedimiento se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración. También me ha sorprendido especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior.

El futbolista Rafa Mir a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia,en foto de archivo de Biel Alino. EFE. (Elche) / Biel Alino / EFE

Por ese motivo, hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes. Por respeto al proceso y a todas las personas implicadas, no voy a entrar a debatir públicamente, como he hecho todo este tiempo. Mi defensa es seguir a donde corresponde, en los tribunales. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y respetado.

Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso.

Gracias por escucharme".

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Cabe recordar que el tribunal considera acreditado que no existió consentimiento en ninguno de los dos episodios en los que el acusado introdujo los dedos en la vagina de la denunciante: primero en la piscina del chalet y, posteriormente, en el baño de la vivienda cuando la joven regresó a recoger su bolso.