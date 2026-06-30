El Valencia CF ya conoce su calendario para el regreso a la Liga F

El Valencia CF ya conoce el camino que recorrerá en su regreso a la Liga F. Tras conseguir el ascenso a la máxima categoría a través del playoff, el conjunto blanquinegro iniciará la temporada 2026/27 a domicilio frente al Deportivo Alavés, otro de los equipos que logró el salto de categoría este curso, aunque en su caso de forma directa. Será un estreno entre dos recién ascendidos que buscarán comenzar con buen pie su nueva etapa en la élite.

El encuentro se disputará en el feudo del conjunto vitoriano y supondrá la primera prueba para un Valencia que regresa a la Liga F con el objetivo de consolidarse de nuevo entre los mejores equipos del fútbol español. El duelo ante el Alavés enfrentará a dos proyectos que llegan reforzados por una gran temporada en Primera Federación y que aspiran a asegurar la permanencia cuanto antes.

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La temporada concluirá también con un partido de máxima exigencia. El conjunto che despedirá el campeonato en el Antonio Puchades, donde recibirá al Atlético de Madrid en la última jornada. Un cierre de curso ante uno de los grandes del fútbol español que podría resultar decisivo para las aspiraciones del conjunto blanquinegro en su regreso a la máxima categoría.