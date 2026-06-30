MERCADO DE FICHAJES
Los ocho jugadores del Valencia CF que hoy han acabado contrato: ¿ocho despedidas?
Este martes, 30 de junio, ocho jugadores acaban su relación contractual con el Valencia CF. Entre ellos, el club confía en extenderla en breve con el mediocentro argentino Guido Rodríguez. También espera al Leeds por el extremo Ramazani
El Valencia CF acaba este martes su relación contractual con hasta ocho jugadores, cuatro de ellos en propiedad como Thierry Rendall, Renzo Saravia, Eray Cömert y Guido Rodríguez, mientras que los otros cuatro restantes son cedidos como Julen Agirrezabala Unai Núñez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán.
Esta es la situación de cada uno de ellos:
El lateral portugués Thierry pondrá fin a su etapa como valencianista después de siete temporadas marcadas por las lesiones que tan solo le han dejado jugar 160 partidos oficiales en total, mientras que la continuidad de Eray Cömert, que se encuentra con Suiza en el Mundial, está en seria duda. No al 100 % descartado, pero de momento no entra en el plan de primeras opciones para reforzar el perfil diestro del eje de la zaga.
El central suizo fue el primer fichaje invernal del Valencia en la temporada 2021/22 procedente del Basilea. La siguiente temporada fue cedido al Nantes y después al Valladolid. En cambio, esta temporada sí ha tenido protagonismo con 21 partidos en total entre Liga y Copa del Rey con 1.729 minutos.
El "sí" de Guido, a espera de cerrar flecos y oficialidad
El centrocampista argentino Guido Rodríguez, cuya renovación está avanzada, llegó en invierno procedente del West Ham inglés y desde su llegada fue clave para Carlos Corberán con 16 partidos en Liga y 1 en Copa del Rey.
En el caso del lateral derecho argentino Saravia, llegó libre a finales de febrero para ocupar la licencia federativa de Dimitri Foulquier tras su lesión de larga duración y disputó cinco partidos. Su futuro está lejos de Mestalla. Entre el fútbol exótico de una liga árabe o el regreso a Argentina.
A la espera del Leeds y Ramazani
En el caso de las cesiones, Agirrezabala volverá al Athletic Club después de un año complicado en el que varias lesiones le apartaron del terreno de juego durante la segunda vuelta de la temporada; Unai Núñez, que también llegó en invierno, regresará al Celta de Vigo; Ramazani al Leeds y Beltrán a la Fiorentina. Núñez, aunque su ficha lo complica excesivamente, pod´ria regresar al radar del Valencia, al que lo ha hecho de forma más decidida Ramazani. Ron Gourley ha entablado ya conversaciones con el Leeds, que aguarda a que pasen las semanas en busca de un traspaso que le satisfaga. No cuenta para el entrenador alemán Daniel Farke.
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