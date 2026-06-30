Julio Enciso, de su casi fichaje por el Valencia CF a héroe de Paraguay en el Mundial

Julio Enciso fue uno de los fichajes que el Valencia CF quiso cerrar en el mercado de invierno de 2025 para tratar de arreglar la peor primera vuelta de su historia. El jugador paraguayo, por aquel entonces en el Brighton, fue el principal objetivo para dar un salto de calidad a la línea de tres cuartos del equipo, pero finalmente se marchó al Ipswich Town y posteriormente, en verano, al Estrasburgo gracias a formar parte del mismo grupo empresarial que el Chelsea.

A sus 22 años, el jugador muestra un talento enorme desde la mediapunta: descaro, capacidad para el regate, golpeo desde la media distancia y un muy buen último pase le convierten en un futbolista diferencial y con la personalidad suficiente como para echarse al equipo a la espalda.

Gran Mundial

En esta Copa del Mundo con Paraguay lleva un gol y dos asistencias, además de ser el gran referente sobre el tapete. En la ya histórica eliminación a Alemania marcó el gol que adelantó a los sudamericanos con un remate de cabeza entrando solo al área como el más listo de la clase.

Los guaranís, sin Omar Alderete por lesión, se acabaron llevando la contienda en los panaltis y ahora sueñan con seguir avanzando en el torneo después de haber derribado a toda una cuatro veces campeona del mundo.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Jonathan Tah #4 of Germany reacts after missing the team's sixth penalty during the penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SD

¿Lesión de Julio Enciso?

El jugador se marchó llorando y en camilla del partido contra Alemania y será sometido a pruebas para evaluar si puede seguir o si el Mundial se ha acabado para él. De su continuidad -y la de Alderete- dependen en gran medida las posibilidades de Paraguay en la Copa del Mundo.