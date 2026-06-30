Mestalla acoge la campaña 'Ningún hogar sin alimentos'

Mestalla ha acogido este martes el acto de la campaña solidaria 'Ningún hogar sin alimentos', impulsada por la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), para visibilizar la iniciativa y promover la participación ciudadana en la donación de alimentos.

El Valencia lleva cediendo el estadio de Mestalla de forma periódica durante más de seis años, desde mayo de 2020, convirtiéndose así en un punto de referencia de reparto de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.

Inmaculada Ibáñez, directora de la Fundació VCF junto al embajador del Valencia, Ricardo Arias, junto a la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Olga García, la responsable de la Acción Social de la entidad en la Comunitat, Encarna Alcaide, y la responsable territorial de la Fundación 'la Caixa' en la Comunitat, Soraya Casado, han visitado el punto de reparto de alimentos.

Durante la visita se ha puesto en valor la importancia de este tipo de acciones para dar respuesta a necesidades básicas como la alimentación y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de personas. En España, cerca de 10 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza, lo que dificulta el acceso a una alimentación adecuada.

La campaña 'Ningún hogar sin alimentos', que inició su séptima edición el pasado 9 de junio, tiene como objetivo recaudar fondos para garantizar una alimentación digna a las personas atendidas por los Bancos de Alimentos de toda España.

Desde su puesta en marcha en 2020, la iniciativa ha recaudado más de 13 millones de euros y ha permitido distribuir más de 12.500 toneladas de alimentos básicos. Solo en 2025, la campaña alcanzó una recaudación cercana a los 2,1 millones de euros, lo que permitió distribuir el equivalente a cerca de 1.400 toneladas de alimentos, mientras que en la Comunitat Valenciana se superaron los 145.000 euros.

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Ricardo Arias. / VCF

Gracias a estos recursos, los 53 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL pueden seguir desarrollando su labor junto a cientos de entidades sociales, dando apoyo a miles de personas en todo el territorio nacional.