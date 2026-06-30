Orlando Gill: el portero paraguayo héroe del Mundial, ofrecido al Valencia CF

Hace justo un mes, el nombre de Orlando Gill aparecía vinculado al Valencia CF; hoy es una de las estrellas que reluce en la Copa del Mundo después de haberse convertido en el principal artífice de la eliminación de una de las grandes favoritas: Alemania. Arquero de 198 centímetros, Orlando convirtió el sueño de Paraguay en realidad, detuvo dos penaltis a Havertz, que había anotado los últimos cinco pelantis lanzados con la selección y al rubio de enorme parecido con Rudi Völler, Woltemade. Además, los guaraníes habían resistido hasta los lanzamientos desde los once metros gracias, en especial, a las intervenciones del guardameta de 26 años que juega en Argentina con los colores de San Lorenzo de Almagro.

Una buena cantidad de valencianistas rememoraron en las redes sociales, mientras se agrandaba la gesta de Paraguay hacia los octavos de final, como cuatro semanas atrás habían leído y escuchado que el portero estaba en la agenda del Valencia. Los de Mestalla buscan un meta que compita con el normacedonio Stole Dimitrievski.

No obstante, la revalorización del paraguayo en el Mundial, donde ya veía destacando en la clasificación de su selección en la fase de grupos, hace que Gill haya pasado a ser una opción para la portería muy compleja. En este sentido, en las últimas semanas, el Valencia ha estado acotando la búsqueda a alternativas de bajo coste que de partida asuman el rol de suplente. Un perfil que, a día de hoy, no encaja con el del guaraní.

Momento en el que Gill detiene el primer penalti lanzado por Alemania / FIFA

El 30 de mayo, en el programa '90 minuts', el periodista Salva Gomis informaba de que Gill estaba "sobre la mesa del Valencia". "Ofrecido al Valencia, el club está buscando la fórmula económica peara que sea viable. El Valencia lo analiza...", añadía.

De la agenda del Valencia al escaparate mundial

Un mes más tarde, el nombre no es que esté en la agenda del Valencia es que resuena a nivel mundial. Fue determinante en el pase de la Albirrola a los octavos de final, donde se las verá con Francia o Suecia. Si ya despertaba el interés de varios clubes europeos antes del torneo, su gran Mundial no hace, sino reforzar la idea de que su salto a Europa está cerca. En ese escenario, además del Valencia también se había reportado el interés de clubes de Turquía e Italia.

Antes del torneo, el plan de San Lorenzo pasaba por escuchar propuestas superiores a los cuatro millones de euros, aunque ahora la cotización corre riesgo de ir subiendo como la espuma, y la irrupción del portero en el Mundial ha cambiado por completo el contexto y las posibilidades del Valencia. Su valor de mercado, según los portales especializados, es de seis millones de euros.

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Si el portero pudiese elegir, España le seduce sobremanera: "Sí, por qué no. Estaría bueno pegar el salto. Veremos qué pasa con este Mundial", declaró en la Cadena Cope.