Tokyo FC despedirá a Ryunosuke Sato con una gran fiesta

En Japón ya se despiden de Sato y su fichaje por el Valencia, a falta de comunicado oficial, ya es un hecho. La estrella japonesa será despedido por su club en un evento público que se celebrará el próximo jueves 2 de julio. El jugador se reunirá con los fans del Tokyo FC por última vez en el estadio Ajinomoto antes de poner rumbo hacia València. Sato firmará autógrafos y se hará fotos con los aficionados durante 2 horas para agradecerles su apoyo.

Ayer, el Tokyo FC ya anunció que Sato no jugaría la pretemporada con ellos debido a los “trámites y preparativos de su traspaso”. Ahora mismo el jugador se encuentra a la espera de su visado para poder volar a España y comenzar su aventura con el Valencia CF.

Un fichaje que amplía fronteras

Ryunosuke Sato será el primer japonés en vestir la camiseta del primer equipo. En la cantera jugaron 2 nipones: Hiroshi Ibusuki y Wadi Suzuki, pero nunca llegaron a debutar el Valencia CF. Su fichaje, además de reforzar el equipo, busca extender el mercado del Valencia en Japón.

Sato, con la cammiseta del Tokyo, con el que firmó su primer contrato profesional en 2023 / FC TOKYO

El club visitó el país asiático por primera vez en 1979. Kempes y Arias encabezaron esa visita, de la misma forma que lo hizo Aimar en 2004 cuando el Valencia volvió a visitar Japón tras el doblete. En 2010 el club fundó una academia en la ciudad de Wakayama y hoy en día ya hay otra sede en Kanazawa. Allí entrenan más de 100 jugadores, que visitan València de vez en cuando y sueñan con jugar en el primer equipo algún día.

La peña más numerosa de Japón

Además, el Valencia ha tenido durante muchos años una de las peñas de fútbol español con más socios de todo Japón. Se trata de la ‘Penya VCF Nippon’, que se fundó en 2018 y cuenta con 78 socios. Es cierto que hoy en día ya no es la numerosa, pero continúan organizando actividades y siguen la actualidad del club muy de cerca, aunque estén a más de 10.000 kilómetros de ditancia. De hecho, Taka Okkuyama, su presidente, acudió a Mestalla hace dos temporadas para vivir en primera persona el centenario del estadio.

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La operación por Ryunosuke Sato rondará los 4 millones de euros y el jugador está considerado como uno de los grandes talentos del fútbol japonés. Su gran proyección y su perfil estratégico en el mercado asiático ya ilusionan a la afición, que está a la espera de que el fichaje se haga oficial.