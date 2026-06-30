Todo el calendario del Valencia para LaLiga 26/27: El Betis, el primer rival en Mestalla

El Valencia CF conoce ya cuál es la ruta que deberá seguir en el último año de vida en el viejo coliseo de Mestalla, donde arrancará la competición oficial el fin de semana del domingo 16 de agosto contra el Real Betis Balompié. En mayo, concretamente el fin de semana del 16 de mayo, el legendario estadio del equipo che cerrará una trayectoria centnaria ante el Elche CF

En la tarde-noche de este martes, en la plaza de la Selección en Madrid, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha realizado el sorteo del calendario de LaLiga 2026/27. Los valencianistas, uno de los cuatro clubes valencianos en la élite del fútbol nacional, empezarán el torneo de la regularidad como locales contra un equipo de Champions, el Betis de Manuel Pellegrini, que terminó la pasada edición de LaLiga en quinta posición con 60 puntos, 11 más que los blanquinegros.

Como fechas significativas, el Valencia CF disputará los derbis de la ciudad contra el Levante en las fechas del 3 de enero y el 7 de marzo, respectivamente. El partido de la primera vuelta se disputará en el Ciutat de València, y el de la segunda, en Mestalla. LaLiga concluirá para los valencianistas como viistantes, jugando en El Sadar frente a Osasuna.

Entre los choques con los transatlánticos del torneo, destaca la visita del FC Barcelona en la jornada 4 a mediados de septiembre, y la del Real Madrid en el mes de noviembre. Más tarde, en enero y febrero se visitarán los estadios del Camp Nou y el Santiago Bernabéu.

Por lo que se refiere a desplazamientos repletos de nostalgia, después de muchos años el valencianista podrá viajar al campo de Racing de Santander, El Sardinero, el 4 de octubre en la octava jornada. Mucho antes, de hecho, en el primer viaje lejos de casa, el Valencia jugará en el mítico Riazor, casa de otro de los ascendidos: el Deportivo de La Coruña.

Este es el calendario completo del Valencia CF en LaLiga 26/27:

1ª VUELTA

Jornada 1 (14-16 de agosto de 2026): Valencia CF - Real Betis

Valencia CF - Real Betis Jornada 2 (23 de agosto de 2026): Valencia CF - Celta de Vigo

Valencia CF - Celta de Vigo Jornada 3 (30 de agosto de 2026): Deportivo - Valencia CF

Deportivo - Valencia CF Jornada 4 (13 de septiembre de 2026): Valencia CF - Barcelona

Valencia CF - Barcelona Jornada 5 (20 de septiembre de 2026): Sevilla FC - Valencia CF

Sevilla FC - Valencia CF Jornada 6 (23 de septiembre de 2026, intersemanal): Deportivo Alavés - Valencia CF

Deportivo Alavés - Valencia CF Jornada 7 (27 de septiembre de 2026): Valencia CF - Real Sociedad

Valencia CF - Real Sociedad Jornada 8 (4 de octubre de 2026): Racing de Santander - Valencia CF

Racing de Santander - Valencia CF Jornada 9 (18 de octubre de 2026): Valencia CF - Athletic Club

Valencia CF - Athletic Club Jornada 10 (25 de octubre de 2026): Valencia CF - Villarreal CF

Valencia CF - Villarreal CF Jornada 11 (1 de noviembre de 2026): Elche CF - Valencia CF

Elche CF - Valencia CF Jornada 12 (8 de noviembre de 2026): Valencia CF - Real Madrid

Valencia CF - Real Madrid Jornada 13 (22 de noviembre de 2026): Rayo Vallecano - Valencia CF

Rayo Vallecano - Valencia CF Jornada 14 (29 de noviembre de 2026): Valencia CF - Osasuna

Valencia CF - Osasuna Jornada 15 (6 de diciembre de 2026): Getafe CF - Valencia CF

Getafe CF - Valencia CF Jornada 16 (13 de diciembre de 2026): Atlético de Madrid - Valencia CF

Atlético de Madrid - Valencia CF Jornada 17 (20 de diciembre de 2026): Valencia CF - Espanyol

Valencia CF - Espanyol Jornada 18 (3 de enero de 2027): Levante UD - Valencia CF

Levante UD - Valencia CF Jornada 19 (10 de enero de 2027): Valencia CF - Málaga CF

2ª VUELTA

Jornada 20 (17 de enero de 2027): Celta de Vigo - Valencia CF

Celta de Vigo - Valencia CF Jornada 21 (24 de enero de 2027): Valencia CF - Sevilla FC

Valencia CF - Sevilla FC Jornada 22 (31 de enero de 2027): Barcelona - Valencia CF

Barcelona - Valencia CF Jornada 23 (7 de febrero de 2027): Valencia CF - Racing de Santander

Valencia CF - Racing de Santander Jornada 24 (14 de febrero de 2027): Valencia CF - Deportivo Alavés

Valencia CF - Deportivo Alavés Jornada 25 (21 de febrero de 2027): Villarreal CF - Valencia CF

Villarreal CF - Valencia CF Jornada 26 (28 de febrero de 2027): Real Madrid - Valencia CF

Real Madrid - Valencia CF Jornada 27 (7 de marzo de 2027): Valencia CF - Levante UD

Valencia CF - Levante UD Jornada 28 (14 de marzo de 2027): Athletic Club - Valencia CF

Athletic Club - Valencia CF Jornada 29 (21 de marzo de 2027): Valencia CF - Deportivo

Valencia CF - Deportivo Jornada 30 (4 de abril de 2027): Real Sociedad - Valencia CF

Real Sociedad - Valencia CF Jornada 31 (11 de abril de 2027): Valencia CF - Getafe CF

Valencia CF - Getafe CF Jornada 32 (18 de abril de 2027): Málaga CF - Valencia CF

Málaga CF - Valencia CF Jornada 33 (21 de abril de 2027, intersemanal): Valencia CF - Rayo Vallecano

Valencia CF - Rayo Vallecano Jornada 34 (25 de abril de 2027): Real Betis - Valencia CF

Real Betis - Valencia CF Jornada 35 (2 de mayo de 2027): Valencia CF - Atlético de Madrid

Valencia CF - Atlético de Madrid Jornada 36 (9 de mayo de 2027): Espanyol - Valencia CF

Espanyol - Valencia CF Jornada 37 (16 de mayo de 2027): Valencia CF - Elche CF

Valencia CF - Elche CF Jornada 38 (30 de mayo de 2027): Osasuna - Valencia CF

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Como puede observarse, LaLiga mantiene su formato asimétrico, por lo que el orden de los encuentros de la primera vuelta no tiene por qué coincidir con los de la segunda. La despedida del coliseo de la Avenida de Suècia, tras 104 años de historia, llegará el 16 de mayo con un derbi autonómico ante el Elche.