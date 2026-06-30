El Valencia CF renueva a la gran perla de su cantera

El Valencia CF ha anunciado la renovación de la gran perla de su cantera. Jaume Durá seguirá formándose en Paterna y luchando el sueño del primer equipo blanquinegro hasta el año 2028. El joven jugador viene de completar su primera temporada en el Mestalla y quierse ser el líder del equipo de Óscar Sánchez la próxima campaña en busca de ganarse alguna oportunidad a las órdenes de Carlos Corberán.

El futbolista de 18 años, internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, lleva muchas temporadas jugando con compañeros de mayor edad, quemando etapas a gran velocidad y coleccionando el interés de los principales transatlánticos del fútbol europeo como Manchester City, Real Madrid o FC Barcelona, a los que ha rechazado por seguir formándose en Paterna en busca de cumplir su sueño de llegar a Mestalla.

Jaume Durá en un partido de liga / Nico Rodriguez VCF

Progresión meteórica

Durá debutó en el filial con tan solo quince años y su crecimiento hace pensar que hay proyecto de jugador para la élite. En el Valencia CF apuestan fuerte por él y esperan que la temporada que viene sea el jugador que marque las diferencias en el Antonio Puchades ante la más que probable baja de Víctor Jr. Esta ambición la señala el propio jugador: "La verdad es que tengo muchas ganas de poder demostrar lo que soy y el fútbol que tengo para poderme consolidar en el Valencia Mestalla e intentar ganarme un sitio", explica en los medios del club.

Desde los nueve años

El futbolista llegó a la cantera siendo un niño en 2018 y ha cosechado muchos éxitos desde entonces. Ligas, convocatorias con España... Y pretende seguir sumándolos en un momento clave para su carrera: "Tanto para mí como para mi familia es un orgullo y estamos muy contentos por seguir aquí porque he crecido aquí desde los nueve años y es un paso adelante hacia mi carrera. Estoy muy contento porque me he formado aquí como futbolista y como persona y me han ayudado a crecer, que es lo que venía buscando desde que llegué aquí", manifestaba, contento, el jugador.