Arranca el Valencia CF 26/27: plan de los primeros días, jugadores, canteranos, partidos y objetivo

¡Adiós, vacaciones! El Valencia CF 2026/27 arranca este jueves con los pasos iniciales de un curso que se recordará siempre por ser el último del equipo jugando en Mestalla, estadio de la Avenida de Suècia inaugurado en mayo de 1923. Precisamente en mayo, el día 23, el estadio vivirá su despedida oficial en el encuentro de la jornada 37 de LaLiga frente al Elche CF. Sin embargo, el final del camino queda demasiado lejos. Hay casi diez meses de recorrido por delante, un largo trayecto que se inicia hoy con las habituales analíticas, pruebas de esfuerzo y revisiones médicas. El lunes será la hora de salir a ejercitarse por primera vez en los campos de la Ciutat Esportiva de Paterna.

Una de las preocupaciones sustanciales del entrenador, Carlos Corberán, es que a partir de la próxima semana la plantilla vaya cogiendo forma y se unan paulatinamente las caras nuevas que deben reforzarla. Por el momento, este jueves se ha presentado en sociedad el primer fichaje del curso, el central neerlandés Justin de Haas. En las próximas horas lo hará el mediocentro de Malí Aliou Dieng y se confía en cerrar oficialmente la contratación de Ryunosuke Sato, para que el mediapunta japonés pueda agregarse al grupo la semana que viene. Este 2 de julio, el FC Tokyo despedirá al que ha sido uno de sus mejores jóvenes de los últimos años.

A la espera de Guido y Meunier

Pese a los tres fichajes, el equipo tiene un sinfín de urgencias pendientes de subsanar. Un portero. Un cuarto central que se una a la lista para competir en el perfil diestro con César Tárrega. Dos laterales derechos, posición para la que el primer objetivo es el belga mundialista Thomas Meunier. Un extremo y un delantero con gol. Y, por encima de todo, el mediocentro, para lo que se espera que en breve el Valencia pueda cerrar el acuerdo en papel y de manera oficial con Guido Rodríguez: la pieza clave que el técnico quería para que el equipo siga bajo la línea de equilibrio de la segunda vuelta de LaLiga 2025/26.

A falta de fichajes, apremia de igual modo la operación salida, sobre todo por la necesidad de liberar fichas. Este capítulo, en cambio, continúa encallado con dos nombres marcados en rojo entre la lista de los jugadores que no cuentan para Corberán: Dani Raba y Baptiste Santamaría. Además, otros hombres como André Almeida, Arnaut Danjuma, Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby son conscientes de que el plan del club pasa porque encuentren un nuevo destino en el que disponer de los minutos que, a priori, no tendrán si la plantilla acaba reestructurándose bajo los trazos acordados por Corberán y Ron Gourlay, CEO de Fútbol.

A las ocho de la mañana, en el hospital con el que el Valencia CF tiene un acuerdo de colaboración, están citados los primeros futbolistas del equipo para someterse a todo tipo de pruebas médicas, analíticas y tests de esfuerzo. Los análisis del estado físico y de salud de los jugadores se desarrollarán en estos primeros días en diferentes horarios y por grupos. A partir del lunes, y también a primera hora de la mañana para evitar las elevadas temperaturas que están azotando a todo el territorio europeo, comenzarán los entrenamientos sobre el césped, donde Corberán podrá empezar a ver la evolución de los jugadores. Sobre todo, de los nuevos y de los jóvenes que aspiran a hacerse un hueco en la plantilla, pese a la dificultad del objetivo.

El Valencia CF jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George's Park (Inglaterra). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby County, Stoke City y Newcastle.

Listado de amistosos

Atlético Petróleos de Luanda - Valencia CF: 18 de julio

Valencia CF - CD Eldense: 22 de julio

Valencia CF - CD Castellón: 25 de julio

Derby County - Valencia CF: 28 de julio

Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto

Valencia CF - Newcastle: 8 de agosto

El duelo contra el Newcastle será el que sirva de presentación en sociedad del equipo ante la afición de Mestalla, además de la disputa del Trofeu Taronja.

Lista dinámica de canteranos según las necesidades del primer equipo

Según ha sabido SUPER, esta pretemporada no habrá una lista fija y cerrada de jóvenes del filial o juveniles que trabajen a lo largo de la pretemporada a las órdenes de Carlos Corberán. Los técnicos del primer equipo, junto con los del VCF Mestalla y el Juvenil, han trabajado en un listado amplio y abierto de jugadores que no estarán con el primer equipo todos los días, sino conforme a las necesidades que vaya detectando Corberán y su cuerpo técnico. Por ejemplo, como ha informado este diario, ante la urgencia en la demarcación de lateral derecho, en los primeros días de trabajo se ejercitará con los profesionales Rodrigo Gamón.

No obstante, en este objetivo de mejorar la calidad de los entrenamientos de pretemporada, sí habrá un conjunto de jóvenes que serán más habituales. Nombres como los de Vicent Abril y Raúl Jiménez, porteros para los que el plan dibujado consiste en que jueguen la próxima campaña y no formarán parte de la primera plantilla del Valencia, reforzarán por ahora el día a día ante la ausencia de porteros. Se busca un competidor para Stole Dimitrievski, quien dispondrá de unos días extra de vacaciones al haber jugado partidos con su selección, Macedonia del Norte, después de acabar el pasado curso. Lo mismo sucede con Javi Guerra, internacional con España. Los dos no estarán en el arranque de la pretemporada. El único portero del primer equipo será Cristian Rivero.

Más allá de la portería, en estos días de verano será normal ver junto con los profesionales a canteranos como Iker Córdoba, que regresa de cesión, Panach, Gamón, Wanjala, 'Rubo', Mayol, Lucas Núñez, David Otorbi, Víctor Fernández o Mario Domínguez.

Otro factor a tener en cuenta es la nómina de lesionados. Ni en pretemporada, ni avanzada la temporada oficial podrán trabajar con el equipo José Copete, Dimitri Foulquier y Diego López. Tampoco empezará con el grupo Diakhaby, que ya ha cumplido medio año desde la intervención a la que se sometió por una grave lesión muscular. Ni Sergi Canós Tenés, con el que no se piensa de cara al futuro y se quedaría sin ficha, al sufrir una lesión de larga duración si no logra encontrar un equipo mientras se recupera de la rotura de ligamentos de la rodilla.

El equipo profesional al inicio de la pretemporada

Contando con el regreso de los cedidos, este sería el grupo (sin contar canteranos) que tendrá entre manos Carlos Corberán en el inicio de la pretemporada:

PORTEROS

Rivero

DEFENSAS

Tárrega

De Haas

Gayà

Jesús Vázquez

Cenk Özkacar

CENTROCAMPISTAS

Pepelu

Dieng

Javi Guerra

Ugrinic

Almeida

Danjuma

Rioja

ATACANTES

Hugo Duro

Umar Sadiq

NO CUENTAN

Raba

Santamaría

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¿Cuál será el objetivo?

Este jueves, por lo tanto, entra en acción el Valencia CF 2026/27. Una de las incógnitas es saber si lo hará con un objetivo por el que luchar con claridad, al menos transmitido públicamente al valencianismo. Tras seis temporadas sin clasificarse para Europa, en los últimos años ningún dirigente ni entrenador ha hablado abiertamente de la necesidad y la meta de regresar a las competiciones UEFA. Una situación que, atendiendo a las palabras de este miércoles de uno de los capitanes, Pepelu, podría cambiar próximamente. "El primer día habrá un objetivo claro", ha dicho el futbolista de Dénia durante la presentación de la Senyera de la FFCV.