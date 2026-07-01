Corberán llama a Gamón para el lateral derecho del Valencia CF

El Valencia CF arranca la pretemporada sin laterales derechos del primer equipo. Las bajas de Thierry Rendall y Renzo Saravia, así como la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier y la falta de fichajes, provocará que Carlos Corberán arranque el trabajo este jueves 2 de julio en la ciudad deportiva de Paterna sin ningún efectivo del primer equipo. El técnico se verá obligado a echar mano de la cantera para completar el carril diestro como sucede también en la mayoría de posiciones.

El elegido en el lateral derecho, tal y como ha podido saber SUPER, es Rodrigo Gamón. El canterano ha recibido la llamada del club para comenzar los entrenamientos con el primer equipo. Un merecido reconocimiento al rendimiento que demostró de la temporada pasada con el Valencia Mestalla. Gamón desde este jueves es uno más.

La llamada de Gamón lo confirma como lateral derecho del futuro, pero también como solución a corto-medio plazo. Su recorrido en toda la banda y su polivalencia (puede adaptarse a diferentes sistemas y alturas) lo convierte en un activo muy interesante para el técnico. Rodrigo mostró su potencial en el Juvenil División de Honor y ha acabado siendo importante para el filial la pasada temporada. Ahora tiene una oportunidad de oro para demostrar sus condiciones y ayudar al primer equipo en una posición muy debilitada a estas alturas del verano.

Su perfil

El canterano de la generación 2008 inició su camino como extremo, incluso como segundo punta, explotando su gran virtud: la velocidad. Rápido al espacio, eléctrico en los primeros metros y con olfato en el área, pronto comenzó a marcar diferencias. Pero sus entrenadores en Paterna no solo vieron esto, detectaron algo más: un despliegue físico poco habitual, una llegada constante y una mentalidad competitiva fuera de lo común, algo que invitaba a tener el nombre sobre la mesa. Desde la banda explota su uno contra uno, su descaro y esa facilidad para romper líneas que tanto castiga a las defensas. Es vertical, atrevido y siempre mira hacia delante.

Rodrigo Gamon con el Valencia CF / Rodrigo Gamon/ instagram

Pero su evolución no se detuvo ahí. En Paterna entendieron que había margen para más y decidieron retrasar su posición al lateral derecho. Una apuesta con riesgo, porque cambiar el rol puede frenar a muchos futbolistas jóvenes. En su caso ocurrió lo contrario, el movimiento lo ha hecho crecer, ahora no solo desborda, también interpreta el juego, mide los tiempos y compite con otra madurez, entiende cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo proyectarse y cuándo guardar la espalda. Su evolución se ha disparado. Hoy, Rodrigo Gamón ha encontrado su posición definitiva. Desde el lateral combina potencia, recorrido y llegada, manteniendo ese instinto ofensivo que le acompañó desde sus días como delantero. Defiende con intensidad, ataca con convicción y entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. Un perfil moderno, de esos que el fútbol actual cotiza al alza.

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Mercado

Mientras tanto, el Valencia CF peina el mercado en busca de laterales derechos. El primer objetivo es fichar un perfil de jeraraquía y experiencia que asume la titularidad la próxima temporada. La primera opción, tal y como ha ido contando SUPER en las últimas semanas, es el internacional belga Thomas Meunier. El club negocia su fichaje en pleno Mundial a petición de Corberán y no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo. La entidad de Mestalla también busca en el mercado laterales derechos sub-23 que puedan ocupar ficha de filial. Mientras tanto, uno de la casa ya ha dado un paso adelante: Rodrigo Gamón.