El exvalencianista Facu González jugará en LaLiga por 2,5 millones

La paciencia no suele ser un fuerte en esto del fútbol. Los propios jugadores o su entorno tienden a tratar de acelerar procesos de formación que, en ocasiones, cambian el rumbo de una carrera deportiva. El caso es que Facu González podría haber encontrado el camino de LaLiga unos años después de lo esperado.

Tras llegar desde el RCD Espanyol en etapa juvenil, el futbolista nacido en Montevideo cayó de pie en Paterna y Óscar Fernández le dió la oportunidad de debutar en Segunda División B. En la temporada 2020/21, el jugador disputó un total de veinte partidos en la categoría de bronce y, a partir de ahí, ha sido un fijo en las filas del Valencia Mestalla. No obstante, a pesar de la delicada situación del primer equipo y de un gran 2023 a nivel personal las inferiores de Uruguay y con el filial de Angulo, Facu no recibió las oportunidades que quizá merecía de debutar en la primera plantilla. Otros como Mosquera, Yarek o Tárrega sí que dieron el salto a tiempo, demostrando tanto nivel como potencial futuro. Los dos primeros se marcharon dejando un buen dinero en caja y el tercero es uno de los capitanes de Corberán.

Del Valencia al Racing pasando por Juve, Feyenoord y Sampdoria

¿Qué hubiera sido de Facu González de haberse quedado en el club de Mestalla en lugar de fichar por la Juventus? Nunca se podrá saber, pero la realidad es que el uguruayo dejó 1,75 millones en caja, ganando la 'Vecchia Signora' algo más de un kilo entre la cesión al Feyenoord (400.000 euros) y ahora su traspaso al Racing de Santander (2,5 millones) tras una fructífera cesión en LaLiga Hypermotion.

Facu González aterrizó este verano en el Racing de Santander / Racing

Villalibre y Facu González, fichajes cerrados

Asier Villalibre y Facundo González son a todos los efectos futbolistas del Racing para afrontar el curso 2026-27, el del regreso a LaLiga EA Sports. Tal y como figuraba en sus respectivos contratos de cesión, desde hoy, día uno de julio, el delantero de Gernika y el defensa de Montevideo pasan a formar parte de la plantilla verdiblanca una vez ejecutadas sus cláusulas de compra.

Villalibre y Facu, nuevos fichajes del Racing de Santander / Racing de Santander

Villalibre llega oficialmente desde el Deportivo Alavés después de completar una temporada sobresaliente en LaLiga Hypermotion con 16 goles y dos asistencias en los 31 encuentros que ha disputado. El ‘Búfalo’ ha sido uno de los principales protagonistas del buen hacer ofensivo del equipo en una campaña histórica que concluyó con su récord de goles individual en el fútbol profesional y con la consecución del objetivo a nivel colectivo.

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Facu aterriza de nuevo en los Campos de Sport procedente de la Juventus tras un curso como racinguista en el que se ha vestido de corto en 28 ocasiones, 27 en liga y una más en la Copa del Rey. El central uruguayo de 23 años ha sumado un gol a su gran labor defensiva, clave en las victorias verdiblancas para volver a la élite del fútbol nacional.