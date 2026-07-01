Ivana Andrés: “Esta es mi casa y el Valencia tiene que estar en primera división”

Ivana Andrés pasó 9 temporadas en el Valencia hasta que se marchó en 2018, pero por el cariño con el que habla del club parece que nunca se fue. La futbolista valenciana es internacional con España desde las categorías inferiores. Logró ganar la Eurocopa dos veces seguidas, en 2010 y 2011, con la selección sub-17 y en 2015 pasó a formar parte de la Selección Femenina Absoluta.

Su mayor logro como internacional llegó en 2023. Ivana Andrés, como capitana de la selección, fue la española que levantó al cielo de Sídney la Copa del Mundo. Además, actualmente es una de las pocas jugadoras que ha disputado todos los mundiales de la historia de la selección femenina.

Ivana Andrés levanta la copa al cielo de Sídney / EFE

Ivana le está muy agradecida al Valencia

Ivana ha desarrollado su carrera en el Valencia, Levante y Real Madrid. Actualmente se encuentra en el Inter de Milán, donde fue elegida mejor defensa de la Serie A durante la temporada 24-25. La jugadora le está muy agradecida al club ‘che’ y estuvo presente en la final por el ascenso a la Liga F, en la que el Valencia logró subir de categoría con un gol en el último minuto.

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“Estuve en el campo viendo el partido porque me pillaba aquí en Valencia y no podía quedarme sin verlo”, declaró Ivana, que añadió: “Estoy muy contenta, porque al final es mi casa y el Valencia tiene que estar en primera división. Espero que les vaya muy bien esta temporada y les deseo todo lo mejor”.