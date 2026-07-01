El emotivo mensaje de despedida del Valencia de Thierry Rendall

Thierry Rendall ha dejado de ser jugador del Valencia CF. El lateral portugués es uno de los ocho jugadores de la plantilla que finalizaban contrato con el club el 30 de junio. El luso pone fin a su etapa como valencianista después de siete temporadas marcadas por las lesiones que tan solo le han dejado jugar 160 partidos oficiales en total. Eso si, el jugador ha querido tener unas emotivas palabras para la afición valencianistas: "Vestir esta camiseta, entrar en Mestalla y sentir la fuerza de esta afición es algo que llevaré conmigo para siempre".

A la espera de firmar con su nuevo equipo, Venezia, el jugador asegura que en Valencia ha pasado por momentos no demasiado buenos, aunque siempre tendrá un buen recuerdo de su paso por el conjunto valencianista: "Estos últimos 2 años no fueron fáciles para mí, y termino esta etapa de una forma diferente a la que deseaba y, sinceramente, a la que creía que merecía. Pero el fútbol también es esto. No siempre las historias terminan como imaginamos. Aun así, me llevo recuerdos increíbles, personas especiales y amistades que serán para toda la vida. Quiero agradecer a todos mis compañeros, entrenadores, staff y a todas las personas del club que formaron parte de este camino".

Sus buenas cualidades nunca llegaron a asentarse en el Valencia, en gran parte por culpa de las lesiones, que han sido muchas y de manera casi ininterrumpida. En las siete temporadas en las que ha defendido la camiseta del Valencia CF, dos fueron acordes a lo que se esperaba de él, destacando tanto con la confianza de Javi Gracia como con José Bordalás e incluso una fase con Gattuso. Sus rotaciones con Foulquier no lograron sacar lo mejor de ninguno de los dos y ahora la aventura del portugués llega a su fin con 27 años reciéncumplidos.

Este es el mensaje de Thierry

Después de 7 años, ha llegado el momento de cerrar este ciclo de mi vida. Han sido años de mucho orgullo por representar a un club tan grande como el Valencia CF. Vestir esta camiseta, entrar en Mestalla y sentir la fuerza de esta afición es algo que llevaré conmigo para siempre. No todo fue fácil. Fueron años que me hicieron crecer mucho, no solo como jugador, sino principalmente como persona. Sufrí, luché, superé momentos difíciles física y mentalmente, pero nunca dejé de trabajar y creer.

Estos últimos 2 años no fueron fáciles para mí, y termino esta etapa de una forma diferente a la que deseaba y, sinceramente, a la que creía que merecía. Pero el fútbol también es esto. No siempre las historias terminan como imaginamos. Aun así, me llevo recuerdos increíbles, personas especiales y amistades que serán para toda la vida. Quiero agradecer a todos mis compañeros, entrenadores, staff y a todas las personas del club que formaron parte de este camino

Thierry Rendall marchándose lesionado. / David González

Y un agradecimiento muy especial a la afición, por el cariño y el apoyo a lo largo de estos años, en los buenos y en los malos momentos.

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Por último, a mi mujer, a mi familia y a mis amigos… gracias por no dejarme caer nunca, incluso en los momentos más difíciles. Sin vosotros nada de esto sería posible. Gracias por todo Valencia CF. Amunt Per Sempre. Para siempre en mi corazón