Ronald Koeman rompe con Países Bajos tras el fracaso del Mundial... y Cañizares se queda sin tatuaje

Ronald Koeman ya es pasado en Países Bajos (también leyenda). El técnico neerlandés comunicó este martes a la Federación Neerlandesa de Fútbol que no renovará su contrato como seleccionador de la ‘Oranje’, una decisión que llega apenas un día después del golpe sufrido en el Mundial 2026: eliminación en dieciseisavos de final ante Marruecos, en la tanda de penaltis, después de un empate 1-1.

El adiós pone fin a su segunda etapa al frente de la selección neerlandesa, iniciada tras el Mundial de Qatar, y cierra un ciclo que había dejado señales competitivas (semifinales en la Eurocopa y cuartos en la Liga de Naciones), pero que se ha roto de golpe en el escenario que más pesaba: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Koeman, exentrenador del Valencia CF y del FC Barcelona, entre otros, calificó la participación mundialista como “decepcionante” y admitió que no ha sido una decisión sencilla. El seleccionador agradeció el trabajo de jugadores, cuerpo técnico y federación durante sus dos etapas con la ‘Oranje’, pero entendió que el momento pedía un cierre. Su contrato, firmado en 2022, estaba previsto hasta el Mundial de 2026.

Ronald Koeman, junto a su esposa Bartina / Instagram

La derrota ante Marruecos aceleró todos los plazos. Países Bajos había superado la fase de grupos como primera del Grupo F, pero se estrelló demasiado pronto en una eliminatoria de máxima tensión. El comunicado de despedida de Koeman también tuvo un componente personal. El técnico apuntó que considera este el momento adecuado para dedicar más tiempo a su mujer, sus hijos y sus nietos, y presentó su marcha como una decisión natural después de digerir el fracaso mundialista. La KNVB, por su parte, despide a un seleccionador que volvió para intentar llevar a la ‘Oranje’ al último escalón y se marcha con la sensación de misión incumplida.

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