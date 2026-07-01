Tres expresidentes y un exvicepresidente del Valencia CF, en la lista de morosos de Hacienda

Concluido el plazo para la declaración de la renta 2025, como cada julio llega la lista de los grandes morosos de Hacienda correspondiente al ejercicio de 2025. La relación deja nombres relevantes para el entorno del Valencia CF, los de tres expresidentes, dos de ellos, responsables de peso en la concatenación de acontecimientos que con los años derivaron en la venta del club al singapurense Peter Lim: Paco Roig y Juan Soler. Asimismo, entre los morosos valencianos aparecen también otro expresidente como Pedro Cortés, figura importante en la creación del Valencia que volvería a ser campeón en el tránsito de siglo tras años de sequía, y un exvicepresidente, Juan Armiñana.

Si bien es cierto que Francisco Roig ya no está en la lista como persona física, sí lo está la empresa de la que es propietario, Roig Grupo Corporativo, con impagos que alcanzan los 7,85 millones de euros. La compañía de Francisco Roig sigue siendo una de las empresas de la Comunitat Valenciana con mayor deuda pendiente con Hacienda, compartiendo protagonismo con diversas firmas vinculadas al sector inmobiliario y de la promoción de viviendas.

Roig, del "Valencia campeó" al rédito con la venta de las acciones del club

Paco Roig accedió a la presidencia valencianista en 1994, y lo hizo a lo grande. Durante aquel verano no se lo pensó a la hora de viajar a los Estados Unidos, en pleno Mundial, para traerse todos los fichajes que pudo bajo del brazo. De la concentración española obtuvo los compromisos de Andoni Zubizarreta y Jorge Otero, y de Brasil, a la postre campeones del mundo, los del mediocentro Mazinho y el seleccionador Carlos Alberto Parreira. Su "Valencia campeó" nunca terminó de arrancar, aunque la final de Copa disputada en Madrid ante el Deportivo en 1995 fue el germen de lo que unos años después cuajaría con Luis Aragonés y Claudio Ranieri en el banquillo, y buena parte del sinfín de jugadores fichados bajo su presidencia.

En diciembre de 1997, Roig dimitió, pero su nombre no dejaría de resonar entre el valencianismo. Por ejemplo, en junio de 2004 vendió sus 31 000 acciones al constructor Bautista Soler, cediendo con el 'pack' los honores de ser el máximo accionista de la entidad. La mayoría de los títulos los había ido comprando a pequeños y medianos accionistas de manera paulatina desde 1992, en el momento en que los clubes se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, salvo cuatro excepciones: Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna y Athletic Club. En total, Roig sacó un rédito económico cercano a los 30 millones de euros tras haber invertido alrededor de 2,5 millones en las acciones que vendería por 31,6 'kilos' a Soler. Cada una a 1020 euros.

Precisamente, en el listado de la Agencia Tributaria también continúa Juan Bautista Soler, además de máximo accionista entre 2004 y 2008, expresidente del club. En su caso, figura con una deuda personal de 986 533 euros, mientras que su empresa Mercado de Construcción SL acumula un pasivo de 5,082 millones de euros. Además, otra de sus mercantiles, Residencial Mira Llevant, registra una deuda de 6,85 millones de euros.

Juan Soler, sueños de grandeza sin gran rendimiento

Con Juan Soler, hijo del reconocido constructor Bautista Soler, el Valencia vivió un periodo convulso caracterizado por el dispendio económico y por sueños de grandeza sin realmente un rendimiento deportivo a la altura de lo que había sido el equipo en los años precedentes. Tras la apuesta fallida del regreso de Ranieri, los mejores años llegaron de la mano del entrenador Quique Sánchez Flores, que clasificó a los blanquinegros por dos veces para la UEFA Champions League. En abril de 2008, con Ronald Koeman, que había incendiado por completo el entorno apartando del equipo a Cañizares, Albelda y Angulo, el Valencia levantó el título de Copa ganando en la final del Vicente Calderón al Getafe.

No obstante, por lo que más se recuerda el paso de Soler por el club es por la decisión de construir el Nou Mestalla en colaboración con la alcaldesa por entonces de la ciudad, Rita Barberá. Iniciada la obra en 2007, en febrero de 2009 se paralizó por falta de inversión. Hasta enero de 2025, la obra estuvo 16 años detenida. El trasvase accionarial de Juan Soler a Vicente Soriano, con Dalport como falso puente, derivó en una 'guerra' permanente entre ambos en los juzgados, y la Generalitat interviniendo el capital del club y la Fundación VCF, que se erigió como poseedora de la mayoría accionarial. En 2014, el patronato de la Fundación aprobó la transacción de los títulos a Peter Lim.

Los dos, Roig y Soler, no son los únicos dirigentes del Valencia en el documento publicado por el Fisco. Pedro Cortés, presidente en dos etapas, mantiene una deuda personal de 1,075 millones de euros con la Agencia Tributaria.

El Intercity vuelve a aumentar su deuda con Hacienda

Asimismo, el listado recoge compañías de otros sectores económicos. Entre los empresarios ligados al auge inmobiliario de años anteriores continúa figurando Juan Armiñana, con una deuda personal de 1,23 millones de euros. Armiñana fue impulsor económico del fútbol sala en la ciudad y vicepresidente y consejero en la etapa de Soler.

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Otro de los casos llamativos vuelve a ser el del Club de Fútbol Intercity SAD, que incrementa nuevamente la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria. Pese a que el único club que cotiza en bolsa del fútbol español y tiene previsto destinar alrededor de 60 millones de euros a la construcción de un nuevo estadio, según Hacienda, su situación con el Fisco es irregular, ya que se le reclama 2,3 millones de euros.