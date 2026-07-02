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Almeida sobre si seguirá en el Valencia CF: "No lo sé"

El futbolista del Valencia CF acudió a hacerse pruebas médicas con su futuro en el aire, una situación muy parecida a la del pasado verano

André Almeida y Jesús Vázquez a su llegada para las pruebas médicas

André Almeida y Jesús Vázquez a su llegada para las pruebas médicas

Álvaro Escrig

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

André Almeida está en la rampa de salida como el pasado verano. El jugador ha vuelto a tener un protagonismo intermitente a las órdenes de Carlos Corberán y la idea es que salga en forma de traspaso a otro club después de que el curso pasado no cristalizase un acuerdo con Trabzonspor turco.

El futbolista, en todo caso, empezará la pretemporada con el combinado de Mestalla y este jueves ha empezado a someterse a las pruebas físicas y médicas como el resto de sus compañeros para empezar a trabajar con la vista puesta en la próxima campaña.

El luso fue preguntado a su llegada por las opciones de marcharse del Valencia CF y aunque empezó su discurso señalando que está "feliz aquí" y también que tiene "ilusión" con la temporada, cuando le cuestionaron sobre si cerraba la puerta a su marcha respondió "no lo sé".

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Jesús Vázquez, listo para la temporada

También llegó al IMED para someterse a pruebas antes que Almeida Jesús Vázquez, que desmintió cualquier posibilidad de marcharse este verano y se mostró ilusionado con la próxima temporada. Expresó que para él jugar en Mestalla es un "sueño" y que lleva yendo "desde los 5 años".

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