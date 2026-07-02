Las credenciales de Meunier en la remontada de Bélgica

Bélgica pasó de ronda frente a Senegal con una agonía infinita. El conjunto belga empezó perdiendo por 0-2 y tuvo que hacer la heroica para acabar de llevarse el triunfo en el último minuto de una prórroga que forzó en los últimos cinco del tiempo reglamentario. Youri Tielemans fue el gran héroe en un día en el que la Vieja Guardia salió al rescate con Romelu Lukaku... Y Thomas Meunier.

El lateral, que tiene papeletas para defender el flanco diestro de Mestalla la próxima temporada, fue uno de los jugadores clave para darle la vuelta a una eliminatoria que se puso muy cuesta arriba. Salió a falta de 12 minutos, con el marcador 0-2 en contra y su aportación ofensiva tuvo un alto impacto.

Impacto ofensivo

A pesar de sus 34 años, el belga sigue destacando especialmente en campo contrario y frente a Senegal explotó su potencial ofensivo. No solamente porque proporcionó una asistencia, sino porque sus acciones desencadenaron en ocasiones de peligro para los suyos.

La Selección de Bélgica tras ganar a Senegal / BelRedDevils

Acierto elevado

Meunier firmó dos pases clave (que son aquellos que llevan a disparo), 24 de 30 pases acertados en campo contrario y dos de tres centros precisos, unos guarismos de una efectividad altísima en el asedio final de Bélgica para acabar de tumbar a Senegal.