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El ex del Valencia CF Edison Cavani se convierte en agente libre y busca nuevo equipo

El delantero uruguayo, de 39 años, rescinde su contrato con el club argentino tras una etapa marcada por las lesiones y agradece el cariño de la afición

Cavani posando con la camiseta de Boca

Cavani posando con la camiseta de Boca

TyC Sports

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Hugo Ferrer

València

Edinson Cavani ha puesto punto final a su etapa en Boca Juniors. El delantero uruguayo, de 39 años, ha rescindido su contrato con el conjunto argentino y se ha despedido de la afición con un emotivo mensaje en el que agradece el cariño recibido desde su llegada en 2023. Las lesiones marcaron el tramo final de su aventura en La Bombonera y terminaron precipitando una salida que llega seis meses antes de la finalización de su vínculo.

Antes de regresar a Sudamérica, el 'Matador' dejó su sello en el Valencia CF durante la temporada 2022-23 mediante un paso insuficiente. Pese a aterrizar en Mestalla en un momento delicado para el club, Cavani firmó siete goles en 28 partidos oficiales que no fueron suficientes. Su experiencia y liderazgo fueron intrascendentes para un equipo que acabó luchando por la permanencia.

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