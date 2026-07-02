Javi Guerra: "Han sido años complicados en los que hemos peleado más por el descenso que por Europa"

Javi Guerra acabó la temporada 25/26 en un gran estado de forma, el centrocampista de Gilet anotó 3 goles y dio 3 asistencias en las últimas 4 jornadas, actuaciones que sirvieron para alejar al club che del descenso e intentar llegar a los ansiados puestos europeos. Finalmente, el club no alcanzó Europa y siguió un año más instaurado en la zona Meriton

"Han sido años complicados en los que hemos peleado más por el descenso que por Europa", declara el centrocampista valencianista. Una dinámica que se debe revertir cuánto antes: "Por historia del club, creo que se tiene que mejorar en eso, hay que empezar a cambiar cosas que nos lleven a ello", añade Javi Guerra.

En lo que respecta a la temporada que viene, Javi Guerra tiene claro que la estabilidad es esencial para mirar hacia arriba: "Tanto jugador como club y en general busca más estabilidad, que estos últimos años no ha habido", afirma el centrocampista de Gilet.

Javi Guerra después de estar cerca de marcar en la primera parte / Francisco Calabuig

Javi Guerra se rinde ante el talento de Pedri

Javi Guerra fue uno de los futbolistas elegidos en la convocatoria de Luis de la Fuente, para jugar los partidos amistosos previos al Mundial. Precisamente en el partido ante Irak, el centrocampista valencianista oficializó su debut con la selección absoluta.

En aquella concentración, coincidió con los 26 jugadores que a día de hoy están representando a España en el Mundial, al ser preguntado en DAZN por ¿quién fue el compañero que más le impresionó?, Javi no duda ni un instante en destacar el nombre de Pedri. “Me sorprendió la facilidad que tenía para salir de presiones y evitar a los contrarios”, declaró el centrocampista de Gilet.

Pedri, durante el España-Arabia Saudí / EFE

No es ningún secreto, el hecho de que Pedri tiene un talento especial, pero el canario no solo destaca en labores ofensivas, sino que también aporta a su equipo en labores defensivas: “Si no me equivoco, esta temporada o la anterior fue el que más recuperaciones hizo”, apuntó Javi Guerra. En 2025 Pedri fue el jugador que más balones recuperó del mundo, el futbolista del Barcelona arrebató 323 balones a sus rivales en 52 partidos, según los datos de 365Scores.

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Por su parte, Javi Guerra ha realizado 107 recuperaciones de balón en 36 partidos, datos positivos para el centrocampista ché, que ha visto en Pedri González el espejo idóneo en el que mirarse para progresar como futbolista.