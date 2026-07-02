Koba Koindredi entra en el mercado tras la decisión del Basilea

El mercado de fichajes sigue dejando situaciones por resolver y una de ellas es la de Koba Koindredi. El exjugador del Valencia CF ha vivido semanas de incertidumbre mientras el FC Basilea decidía si ejecutaba o no la opción de compra de cuatro millones de euros pactada con el Sporting de Portugal. Finalmente, el conjunto suizo ha optado por no hacer efectiva la cláusula, por lo que el futbolista regresa a Lisboa con un futuro totalmente abierto.

El Basilea dice no a la compra

El Basilea apuró el plazo hasta el 30 de junio, fecha límite para comunicar su decisión. Aunque Koindredi ha firmado una temporada notable en Suiza, el club entendió que no era una pieza imprescindible dentro de su proyecto y descartó realizar la inversión.

El mediocentro zurdo, de 23 años, disputó 41 partidos entre todas las competiciones con el conjunto helvético, en los que anotó dos goles y repartió una asistencia. Su rendimiento fue positivo y tuvo protagonismo durante gran parte del curso, aunque no llegó a convertirse en un indiscutible.

Koba Koindredi con la camiseta del Basilea durante un partido. / Instagram Koba Koindredi

El Sporting quiere recuperar la inversión

Con el rechazo de la opción de compra, la pelota pasa al tejado del Sporting. El club portugués no cuenta con Koindredi para la próxima temporada y su intención pasa por encontrarle un nuevo destino durante los meses de julio y agosto. La prioridad en Lisboa es recuperar la inversión realizada cuando incorporó al futbolista procedente del Estoril, una operación que rondó precisamente los cuatro millones de euros.

No obstante, esa cantidad podría resultar difícil de alcanzar tras la decisión del Basilea de no ejecutar la cláusula. Por ello, el Sporting queda ahora a la espera de movimientos en el mercado y estudiará las propuestas que puedan llegar por el centrocampista francés.

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Con el mercado estival en plena ebullición, el nombre de Koba Koindredi entra de lleno en la lista de oportunidades. El Sporting busca comprador, el jugador quiere seguir teniendo protagonismo y todo apunta a que su futuro volverá a ser uno de los asuntos a seguir durante las próximas semanas.