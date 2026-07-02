Lucas Beltrán, en Alicante para iniciar la pretemporada con River Plate

Lucas Beltrán ya está en Alicante para incorporarse a la pretemporada de River Plate. El delantero argentino, que la pasada temporada militó en el Valencia CF como cedido por la Fiorentina, se ha unido a la concentración del conjunto de Núñez a la espera de que se haga oficial su regreso al club donde se dio a conocer.

Tras varios días de negociaciones entre River Plate y la Fiorentina, y después de que el futbolista valorará inicialmente continuar su carrera en Europa, las partes alcanzaron un acuerdo definitivo. Según informaba ESPN, Beltrán firmará su nuevo contrato en las próximas horas y comenzará una nueva etapa bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Lucas Beltrán con la camiseta de la Fiorentina / EFE

Una operación de 7,2 millones de euros

River Plate cerrará la incorporación del delantero mediante un préstamo con un coste de 500.000 euros que incluye una obligación de compra de 6,7 millones de euros por el 55% de sus derechos económicos, una cláusula vinculada a objetivos deportivos considerados asumibles. De esta forma, la operación alcanzará un importe total de 7,2 millones de euros.

A sus 25 años, Beltrán inicia una nueva etapa en el club donde explotó futbolísticamente. Entre 2022 y 2023 firmó 22 goles en 62 partidos con River Plate, un rendimiento que le abrió las puertas del fútbol europeo y le llevó posteriormente a fichar por la Fiorentina antes de su paso por el Valencia CF.

El delantero ya trabaja con sus nuevos compañeros en la concentración de Alicante, donde River prepara la temporada 2026-2027, y todo apunta a que su regreso será oficial en cuestión de horas.

El Valencia, su última experiencia

El exjugador del Valencia CF pone así punto final a su aventura en el fútbol europeo tras tres temporadas entre la Fiorentina y el conjunto de Mestalla. Durante el pasado curso, el atacante disputó 30 encuentros con la camiseta valencianista, en los que firmó tres goles y dio dos asistencias. Dos de estos tantos llegaron en la Copa del Rey, mientras que el tercero lo anotó en LaLiga frente al Atlético de Madrid.

El tramo final de su etapa en la ciudad estuvo marcado por una lesión de rodilla que le impidió participar en la recta decisiva de la temporada y se despidió del conjunto de Mestalla sin volver a tener minutos antes de regresar a Italia una vez finalizada su cesión.

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Lucas Beltrán tras anotar un tanto con el Valencia CF. / EFE

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