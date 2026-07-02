OFICIAL: Thierry Rendall firma con el Venezia FC

Tal y como informó Superdeporte el pasado 3 de junio, Thierry Rendall ha encontrado nuevo acomodo tras cerrar su círculo de siete temporadas defendiendo la elástica valencianista. El lateral portugués, que llegó en 2019 procedente del SP Sporting de Portugal, iniciará una nueva aventura lejos de Mestalla.

El regreso del Venezia FC a la Serie A de la mano del técnico Giovanni Stroppa ha convencido al futbolista luso para desembarcar en el club italiano por una temporada con renovación automática al cumplirse ciertas condiciones.

Siete temporadas llenas de altibajos

La estancia de 'Titi' en Mestalla no ha pasado desapercibida para nadie. Su llegada desde Portugal con el cartel de futbolista prometedor no ha terminado de convencer. Esta ha sido marcada por su irregularidad debido a las constantes lesiones que le han mantenido muchos meses alejado de los terrenos de juego. Especialmente, estas dos últimas temporadas, donde una lesión de ligamento cruzado le mantuvo en el dique seco toda la temporada 2024/25, con el que se perdió un total de 35 partidos. En su última campaña, han sido tres las lesiones musculares que han lastrado al luso, llevando al club ché a tomar la decisión de no renovar su contrato. Con 158 partidos como valencianista, ha repartido seis asistencias y ha logrado un gol.

Thierry Rendall / JM LOPEZ

Ahora, con 27 años, emprende un nuevo reto. Tras sus estancias en Portugal y España, el defensor comenzará un nuevo periplo en Italia, donde espera que le respeten las lesiones para poder demostrar de lo que es capaz: un jugador con velocidad, despliegue físico y aporte ofensivo, ahora a servicio del Venezia FC. Thierry se ha mostrado muy feliz por su fichaje en sus primeras horas como futbolista arancioneroverdi. "He elegido Venezia porque tiene un gran proyecto", ha confesado.