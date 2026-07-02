Álvaro Escrig

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Las palabras de los jugadores del Valencia CF sobre el objetivo esta temporada

A las ocho de la mañana, en el hospital con el que el Valencia CF tiene un acuerdo de colaboración, están citados los primeros futbolistas del equipo para someterse a todo tipo de pruebas médicas, analíticas y tests de esfuerzo. Los análisis del estado físico y de salud de los jugadores se desarrollarán en estos primeros días en diferentes horarios y por grupos.