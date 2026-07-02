La plantilla del Valencia CF arranca la pretemporada con los objetivos claros

El Valencia CF ha arrancado este jueves oficialmente su pretemporada. Lo hace, como es habitual, con las clásicas pruebas médicas a los integrantes de la primera plantilla. Poco a poco y por grupos, los jugadores han ido pasando por las manos de los galenos del IMED. Con la ilusión y las ganas del primer día, los jugadores han dejado claro el objetivo del equipo esta temporada. Jugadores importantes como José Luis Gayà, Hugo Duro o Luis Rioja, han mantenido el discurso de Pepelu en cuanto a lo que esperan esta campaña.

"Muchas ganas, contento de estar aquí otra vez y darlo todo desde el principio", aseguró el capitán valencianista al llegar al hospital para iniciar su turno con las pruebas médicas. Los jugadores del conjunto valencianista quiere dar un paso más en la que será la última temporada en el estadio de Mestalla antes de cambiar al Nou Mestalla: "Es una motivación extra y más este año que es el último en Mestalla. El objetivo es quedar lo más arriba posible".

Palabras muy similares a las pronunciadas por Luis Rioja también a su llegada al centro hospitalario: "Esperemos que sea una buena temporada, el objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Vamos a dar un pasito hacia delante".

Otro de los protagonistas en la mañana de pruebas médicas ha sido Hugo Duro. El atacante, que afronta su sexta temporada con la elástica valencianista, también confesó que la plantilla luchará por dar más alegrías a la afición esta temporada: "Estamos con muchas ganas de hacer las cosas bien y poder dar una alegría esta temporada".

El lunes a las órdenes de Corberán

La plantilla valencianista estaba citada a las ocho de la mañana, en el hospital con el que el Valencia CF tiene un acuerdo de colaboración, están citados los primeros futbolistas del equipo para someterse a todo tipo de pruebas médicas, analíticas y tests de esfuerzo. Los análisis del estado físico y de salud de los jugadores se desarrollarán en estos primeros días en diferentes horarios y por grupos. A partir del lunes, y también a primera hora de la mañana para evitar las elevadas temperaturas que están azotando a todo el territorio europeo, comenzarán los entrenamientos sobre el césped, donde Corberán podrá empezar a ver la evolución de los jugadores. Sobre todo, de los nuevos y de los jóvenes que aspiran a hacerse un hueco en la plantilla, pese a la dificultad del objetivo.

Noticias relacionadas

Álvaro Escrig

Partidos de pretemporada