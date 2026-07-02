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Primer día de Justin De Haas como jugador del Valencia CF

El jugador neerlandés ya está en Paterna después de que se anunciara su fichaje por el Valencia CF en calidad de agente libre

Las palabras de los jugadores del Valencia CF sobre el objetivo esta temporada

Las palabras de los jugadores del Valencia CF sobre el objetivo esta temporada

Álvaro Escrig

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Justin De Haas ya es uno más en el Valencia CF. El jugador neerlandés, que fue anunciado ayer como nuevo futbolista de la entidad de Mestalla tras llegar como agente libre después de finalizar contrato con el Famalicao de Portugal, ya está en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El jugador ya pasó recomocimiento médico previo a su fichaje, pero volverá a pasar pruebas como resto de sus compañeros en estas primeras tandas de la pretemporada en las que están pasado las pruebas de esfuerzo previas a reiniciar el trabajo con el equipo.

El reto de ganarse un puesto

El futbolista es una apuesta del club para la defensa en el rol de central zurdo y empezará a competir por un puesto desde el primer día para defender el flanco izquierdo del eje de la defensa. El Valencia CF es el reto de mayor nivel de su carrera después de haber rendido muy bien en Portugal.

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Justin de Haas, jugador del Valencia CF

Justin de Haas, jugador del Valencia CF / VCF

Día de pruebas

El Valencia CF ha arrancado este jueves oficialmente su pretemporada. Lo hace, como es habitual, con las clásicas pruebas médicas a los integrantes de la primera plantilla. Poco a poco y por grupos, los jugadores han ido pasando por las manos de los galenos del IMED. Con la ilusión y las ganas del primer día, los jugadores han dejado claro el objetivo del equipo esta temporada. Jugadores importantes como José Luis Gayà, Hugo Duro o Luis Rioja, han mantenido el discurso de Pepelu en cuanto a lo que esperan esta campaña.

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