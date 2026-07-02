Ryunosuke Sato se despide del Tokio a la espera de firmar con el Valencia CF

El fichaje de Ryunosuke Sato por el Valencia CF entra en su fase final. Después de dejarlo todo acordado, el jugador japonés y FC Tokyo empezaron a preparar la marcha del joven ídolo del equipo de la capital nipona. Primero con un comunicado especificando que debido a las negociaciones para su marcha no se incorporaba a los entrenamientos y después con la preparación de una 'fiesta' de despedida.

Ese acto de adiós a su gente ha tenido lugar en el día de hoy y el futbolista ha publicado una imagen con los aficionados en el estadio agradeciéndoles el apoyo que le han brindado antes de emprender el camino hacia el fútbol europeo en su primera experiencia fuera de su país.

La camiseta de Ryunosueke Sato del FC Tokyo / SD

Viajará para firmar por el Valencia CF

El futbolista asiático pasará pruebas médicas con el Valencia CF y, si está todo correcto, será anunciado como nuevo jugador de la entidad de Mestalla y se incorporará a la pretemporada a las órdenes de Carlos Corberán con la intención de ganarse un sitio entre líneas, ya sea como enganche o acostado a una banda con libertad para meterse por dentro.

Primer japonés en el primer equipo

Ryunosuke Sato será el primer japonés en vestir la camiseta del primer equipo. En la cantera jugaron 2 nipones: Hiroshi Ibusuki y Wadi Suzuki, pero nunca llegaron a debutar el Valencia CF. Su fichaje, además de reforzar el equipo, busca extender el mercado del Valencia en Japón.

La operación por Ryunosuke Satorondará los 4 millones de euros y el jugador está considerado como uno de los grandes talentos del fútbol japonés. Su gran proyección y su perfil estratégico en el mercado asiático ya ilusionan a la afición, que está a la espera de que el fichaje se haga oficial.