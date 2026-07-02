Roberto Soldado, el último en 'cuestionar' a Harry Kane

El fútbol da muchas vueltas y deja historias en casi cualquier partido. Para entender la conexión entre Soldado y Kane hay que remontarse a 2013. En White Hart Lane, mítico estadio del Tottenham, un recién llegado desde Valencia competía por hacerse un nombre en la Premier League tras el pago de 30 millones de euros. La presión de ser el elegido para la delantera. Un futbolista que en Mestalla había rendido y marcado goles sin descanso y que al llegar a Inglaterra no tenía ni tiempo de adaptación. Era un ahora o nunca. Mientras, en el banquillo, Harry Kane esperaba su turno después de un año sin pena ni gloria en el Leicester City. Allí fue suplente, entre otros, de Jamie Vardy y solo pudo anotar dos goles. Quién diría lo que iba a pasar años después.

Kane podría salir del Tottenham, tras 10 temporadas en el club londinense / REUTERS

La 2013/14 empezó con los aficionados de los Spurs imaginando un año goleador de Roberto Soldado, pero pocos sabían lo que iba a pasar a pocas semanas de acabar la competición. El año del delantero que llegaba del Valencia CF fue complicado. No empezó jugando nada mal e incluso marcó en los dos primeros encuentros en dos victorias por 1-0 del Tottenham. El héroe parecía estar claro. Después, una pequeña sequía de cinco partidos para de nuevo ver portería en dos ocasiones, otra sequía de nueve encuentros sin ver portería y un tanto en la 19. En la primera vuelta ese fue su registro. Cinco goles y cuatro asistencias para un total de 9 goles generados. No está nada mal. En esa primera vuelta por su parte Harry Kane solo disputó ocho minutos en el triunfo ante el Cardiff por 0-1.

La segunda vuelta

En el primer encuentro de la segunda vuelta Harry Kane tuvo 15 minutos, en la jornada 24 solo uno y en la 28 se quedó con siete, unas cifras que hasta la jornada 33 no cambiaron. Ahí cambió la historia para Soldado y para Harry Kane. El exdelantero del Valencia se lesionó el muslo y el entrenador de entonces Tim Sherwood le dio la titularidad a un joven de 20 años como Harry Kane. Un futbolista de la cantera que quería triunfar con Spur. Y lo consiguió. Titularidad ante Sunderland y gol del 2-1. Titularidad contra West Brom y gol. Y titularidad contra Fulham y gol. Tres tantos consecutivos, siete de nueve puntos y la sensación de que había nacido una estrella. Terminó el curso como indiscutible y demostró que había delantero para rato.

La 2014/15 fue la consagración

Soldado ya sabía su papel en la siguiente campaña y es que Harry Kane era el elegido para ser el líder del ataque. Y la realidad es que Soldado, un gran delantero en esos momentos, no competía contra cualquiera sino contra uno de los mejores delanteros de las últimas decadas en el fútbol europeo. En su primer año como titular en el Tottenham disputó 34 partidos y marcó 21 goles. Soldado por su parte apenas pudo hacer un tanto antes de abandonar el equipo el curso siguiente para firmar por el Villarreal CF. En el Villarreal estuvo dos años y se marchó a Fenerbahce. Terminó su carrera en el Granada y en el Levante UD.

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Mientras, Kane ha sido una de las grandes estrellas del fútbol europeo, tiene más de 200 tantos en Premier, casi 100 en Bundesliga y es uno de los mejores jugadores de la historia de los Mundiales. Su última exhibición ante República Democrática del Congo para clasificar a Inglaterra cuando peor lo estaba pasando. Y todavía tiene 32 años (cumplirá 33 a finales de julio).