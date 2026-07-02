Cristian Rivero, el más madrugador

Este jueves arranca oficialmente la pretemporada del Valencia CF. Lo hace, como es menester, con las clásicas pruebas médicas a los integrantes de la primera plantilla. Poco a poco y por grupos, los jugadores van a ir pasando por las manos de los galenos del IMED.

El más madrugador fue el canterano Cristian Rivero, quien llegó sobre las 8:20 de la mañana. El guardameta de 28 años afrontará una nueva campaña a las órdenes de Carlos Corberán e inicialmente lo hará a la sombra de Stole Dimitrievski y sin saber qué otro portero le deparará el mercado de fichajes.

Los jugadores irán pasando a lo largo de esta semana por el IMED hasta que el lunes 6 de julio arranquen ya a las órdenes de Corberán y su staff, momento en el que tocará sudar la gota gorda para ponerse a tono.

Después llegarán los amistosos

El Valencia CF jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George's Park (Inglaterra). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby County, Stoke City y Newcastle.

Listado de partidos

Atlético Petróleos de Luanda - Valencia CF: 18 de julio

Valencia CF - CD Eldense: 22 de julio

Valencia CF - CD Castellón: 25 de julio

Derby County - Valencia CF: 28 de julio

Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto

Valencia CF - Newcastle: 8 de agosto

Noticias relacionadas

El duelo contra el Newcastle será el que sirva de presentación en sociedad del equipo ante la afición de Mestalla, además de la disputa del Trofeu Taronja.