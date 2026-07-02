Cristian Rivero, el más madrugador
El guardameta fue el primero en llegar al IMED para las pruebas físicas
Este jueves arranca oficialmente la pretemporada del Valencia CF. Lo hace, como es menester, con las clásicas pruebas médicas a los integrantes de la primera plantilla. Poco a poco y por grupos, los jugadores van a ir pasando por las manos de los galenos del IMED.
El más madrugador fue el canterano Cristian Rivero, quien llegó sobre las 8:20 de la mañana. El guardameta de 28 años afrontará una nueva campaña a las órdenes de Carlos Corberán e inicialmente lo hará a la sombra de Stole Dimitrievski y sin saber qué otro portero le deparará el mercado de fichajes.
Los jugadores irán pasando a lo largo de esta semana por el IMED hasta que el lunes 6 de julio arranquen ya a las órdenes de Corberán y su staff, momento en el que tocará sudar la gota gorda para ponerse a tono.
Después llegarán los amistosos
El Valencia CF jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George's Park (Inglaterra). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby County, Stoke City y Newcastle.
Listado de partidos
Atlético Petróleos de Luanda - Valencia CF: 18 de julio
Valencia CF - CD Eldense: 22 de julio
Valencia CF - CD Castellón: 25 de julio
Derby County - Valencia CF: 28 de julio
Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto
Valencia CF - Newcastle: 8 de agosto
El duelo contra el Newcastle será el que sirva de presentación en sociedad del equipo ante la afición de Mestalla, además de la disputa del Trofeu Taronja.
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