¿Qué puede aportar De Haas al Valencia CF?

El Valencia CF disfrutará desde el primer día de la pretemporada de Justin de Haas y eso es un camino hecho. Un camino importante sobre todo porque el entrenador podrá disfrutar de él desde el primer día. Explicar conceptos, generar sinergias entre compañeros y trabajar con unas dinámicas que se puedan poner en práctica en la jornada uno. Otros años de hecho el Valencia CF ha tenido grandes problemas con muchas posiciones porque no era capaz de cerrar a algunos objetivos con tiempo y se plantaba en la jornada 6 viendo debutar a alguno de esos nombres. Con De Haas no es el caso. Corberán ya lo puede disfrutar y además el holandés ya sabe qué le va a pedir su nuevo entrenador.

Él mismo se define como un central con capacidad para sacar el balón jugado. Como un futbolista útil en las labores de creación y que llega para sumar en ese aspecto. "Soy un central zurdo, me defino como un jugón al que le gusta construir desde atrás si la defensa sale bien. Puedo ayudar al equipo intentando no conceder goles. Soy bueno en los duelos cara a cara", señaló el futbolista quien dejó claras cuáles son las intenciones y no quiso a clarar qué ha hablado con Corberán. "Creo que las conversaciones privadas con privadas. Pero simplemente os puedo decir que voy a trabajar muy duro en el entrenamiento y que soy el jugador adecuado para tener minutos en el Valencia", explicó.

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De esta manera, De Haas va a trabajar duro por el Valencia CF y por mejorar los resultados de la 2025/26, en la que el conjunto valencianista estuvo hasta la penúltima jornada con opciones de descenso. Eso sí, en la última también tuvo la opción de ir a Europa, pero dependía de resultados de terceros equipos. En la 26/27 esa tendencia debe acabar y por eso De Haas reconoce que la obligación del vestuario debe ser ir a ganar todos los partidos.