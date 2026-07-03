Diakhaby regresa de vacaciones con "ganas de volver a Mestalla"

Este viernes continúan las pruebas médicas en el inicio de la pretemporada del Valencia CF. En el turno de mañana, los protagonistas han sido uno de los capitanes, Pepelu, y un futbolista que se encuentra entre los transferibles, Mouctar Diakhaby, además de canteranos como Lucas Núñez, Rubo Iranzo y David Otorbi.

A primera hora, los jóvenes han aparecido por la clínica donde los jugadores son sometidos a diferentes analíticas y pruebas de esfuerzo con la ilusión de verse junto con los profesionales del primer equipo. Por ejemplo, a la entrada el extremo David Otorbi, que tiene ofertas para salir cedido, ha manifestado que se encuentra con "muchas ganas" de mostrarse en pretemporada y, "si Dios quiere", jugará en el "primer equipo".

Más tarde, en torno al mediodía, ha sido el turno de Pepelu, uno de los capitanes, que dijo días atrás que "es importante que el club marque los objetivos" y que "habrá uno claro" desde el primer día. Hoy, con más prisa a la entrada del centro médico, no ha respondido a la pregunta de si esa meta será volver a Europa y se ha limitado a decir que todos tienen "muchas ganas de empezar". "El lunes estaremos sobre el campo y a ver si empieza lo bueno".

Diakhaby sigue con su recuperación

Poco más tarde, el que ha aparecido por el centro hospitalario para someterse a las pruebas médicas de pretemporada ha sido Mouctar Diakhaby. Finalizadas las vacaciones en tierras africanas, el central vuelve con la esperanza de poder integrarse al grupo a lo largo de las primeras semanas de la pretemporada tras medio año lesionado.

Cabe destacar que el 9 de enero el franco guineano fue intervenido de una rotura en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, y la recuperación avanzó durante todos estos con meses con más lentitud de lo esperado en esta clase de lesiones. Ahora, los servicios médicos del club están a la expectativa de ver sobre el terreno el estado del músculo tras unas semanas de desconexión y poder marcar cuándo sería su vuelta progresiva al grupo.

Lo que parece claro es que su salida del Valencia, donde a 'Diakha' le resta contrato hasta el 30 de junio de 2027, se antoja complicada debido al haber estado parado sin competir desde el 3 de enero. Además, el futbolista siempre se ha sentido querido y respetado en València, y para abandonar el equipo debería encontrar una oferta que compensara toda su experiencia desde el verano de 2018 tanto en lo económico como en lo deportivo.

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Cuestionado sobre si retoma el trabajo diario con la ilusión de reencontrarse con Mestalla y la afición valencianista, Diakhaby ha respondido con un rotundo y sonriente "sí". De la recuperación de la lesión ha dicho: "Bien, va muy bien".