Directo | Presentación de Justin de Haas como nuevo jugador del Valencia CF

Historia ganadora del VCF, salvo en los últimos años. ¿Te han dicho que es una etapa temporal?, ¿conoces la ciudad?

No me gusta mirar hacia atrás, miro hacia adelante para mejorar. Vengo a ayudar al equipo y dar lo máximo para ganar de nuevo y crear una historia ganadora como se merece el Valencia CF.

Sobre la ciudad. Es una gran ciudad y ya vine hace tres años de vacaciones. En enero ya me pude prepararme para mudarme, buscando casas para ahora. Ahora puedo tener el focus en el fútbol.