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Directo | Presentación de Justin de Haas como nuevo jugador del Valencia CF
El central es presentado por el club de Mestalla como nuevo integrante del cuadro de Corberán
El central es presentado por el club de Mestalla como nuevo integrante del cuadro de Corberán. Sigue la presentación en directo con SUPER:
Directo | Presentación de Justin de Haas como nuevo jugador del Valencia CF
Octavo jugador de Países Bajos. ¿Qué conocías del Valencia CF?
El VCF es un gran club y no puedo decir que no. Debo confirmar la confianza en mí para ser el adecuado. Conozco la historia y a esos holandeses. Muchos grandes jugadore han jugado aquí. Todavía no soy ese gran jugador, pero con tiempo y esfuerzo aseguro que lo seré.
Historia ganadora del VCF, salvo en los últimos años. ¿Te han dicho que es una etapa temporal?, ¿conoces la ciudad?
No me gusta mirar hacia atrás, miro hacia adelante para mejorar. Vengo a ayudar al equipo y dar lo máximo para ganar de nuevo y crear una historia ganadora como se merece el Valencia CF.
Sobre la ciudad. Es una gran ciudad y ya vine hace tres años de vacaciones. En enero ya me pude prepararme para mudarme, buscando casas para ahora. Ahora puedo tener el focus en el fútbol.
Por supuesto. De nuevo reitero que las conversaciones con Corberán las mantendo en privado. Quiero dar lo mejor de mí y ganar como objetivo.
Mis intenciones son empezar bien en Valencia. Quiero integrarme bien en el equipo y todo el mundo debe saber mis flaquezas y puntos fuertes. Conozco la historia ganadora del Valencia
Factores acogedores de Valencia
Las sensaciones es que me hacen sentir como en casa. Me siento respaldado por el club y la gente, la ayuda que me han dado. Aún no me conoce todo el mundo, pero noto el apoyo cuando me piden una foto. Me siento como en casa.
¿Mejor cualidad en el campo?
Soy un central zurdo, me defino como un jugón al que le gusta construir desde atrás si la defensa sale bien. Puedo ayudar al equipo intentando no conceder goles. Soy bueno en los duelos cara a cara.
¿Ofertas para llegar en enero o de otros clubes ahora?
Sí. El Famalicao no me dejó salir en enero y yo lo respeté porque quería terminar de la mejor manera con ellos. El Valencia es un paso adelante en mi carrera y ahora es el momento de venir.
¿Qué te pide Corberán?, ¿sensaciones?
Creo que las conversaciones privadas con privadas. Pero simplemente os puedo decir que voy a trabajar muy duro en el entrenamiento y que soy el jugador adecuado para tener minutos en el Valencia.
¿Le ha comentado el club un objetivo para esta temporada?
No, simplemente llego para ganar muchos partidos aquí. El objetivo es ganar.
Cuándo fue contactado y cómo le convencieron.
El primer contacto fue la temporada pasada con mi agente. Si un club como el Valencia te llama no puedes decir que no.
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