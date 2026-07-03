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Directo | Presentación de Justin de Haas como nuevo jugador del Valencia CF

El central es presentado por el club de Mestalla como nuevo integrante del cuadro de Corberán

Justin de Haas, nuevo fichaje para el Valencia CF

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Javier Bengoa

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Valencia

El central es presentado por el club de Mestalla como nuevo integrante del cuadro de Corberán. Sigue la presentación en directo con SUPER:

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