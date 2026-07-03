Guido Rodríguez, un SÍ de manual: quince razones que avalan su fichaje por el Valencia CF

El Valencia CF tiene muchas esperanzas depositadas en la incorporación estratégica de Guido Rodríguez, convertido desde ya en la piedra angular del proyecto 26/27. Estas son las razones que avalan su fichaje. Por esto es un SÍ de manual para el club:

SÍ porque el fichaje del argentino es estratégico y lo convierte en la piedra angular del proyecto 26/27. No es uno más. Está llamado a ser un pilar dentro y fuera del campo. La idea es acabar de construir el equipo en torno a él.

SÍ porque la única manera de ambicionar objetivos mayores, como el de clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada, es invertir en futbolistas de talla mundial como Guido.

SÍ porque el Valencia no estaba en disposición de salir al mercado a fichar un pivote posicional de su potencial y ascendencia. Las limitaciones económicas del club impedían otra opción mejor.

SÍ porque el Valencia no podia permitirse el lujo de equivocarse un verano más con el fichaje del '6' después del impacto negativo en la primera vuelata que supuso el error de Baptiste Santamaría

SÍ porque contenta y cumple el deseo de Corberán. El técnico estableció como prioritaria la continuidad del argentino desde la primera reunión de planificación deportiva de finales de marzo con Kiat Lim y Ron Gourlay. Era Guido o Guido.

SÍ porque se trata de un jugador constrastado que equilibra las 'apuestas' de Justin De Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, tres movimientos interesantes de mercado pero sin experiencia en ligas mayores.

SÍ porque su jerarquía, liderazgo y su conocimiento del vestuario es necesaria en clave interna. Tiene el respeto del grupo y es una voz autorizada. Tenga o no brazalete, el argentino renueva con rol de capitán para remar codo con codo con José Luis Gayà.

GUIDO RODRÍGUEZ FIRMA POR EL VALENCIA CF / VCF

SÍ porque la incorporación del argentino supone un salto de calidad a la plantilla y eleva el nivel competivivo del equipo como demostró la segunda vuelta de LaLiga (tercer mejor equipo).

SÍ porque la presencia de Guido en el campo hace mejor al resto de compañeros como evidenció la segunda vuelta del campeonato. El mejor ejemplo fue el crecimiento de su socio Javi Guerra.

SÍ porque va a ayudar a elevar el nivel de exigencia del equipo como dejó siempre claro con sus declaraciones desde que llegó al club en el pasado mercado de invierno. Sabe convivir con la presión.

SÍ porque el equipo necesita jugadores con experiencia que compensen la juventud de la plantilla. En este sentido, el club da mucho valor también a la renovación de Stole Dimitrievski.

SÍ porque a sus 32 años garantiza rendimiento inmediato. La competición ya ha demostrado que encaja en el proyecto y en la idea futbolística de Corberán.

SÍ porque conoce perfectamente LaLiga española. El argentino no necesita ninguna adaptación al fútbol español y eso reduce enormemente el riesgo del fichaje.

SÍ porque aporta el equilibrio que necesita el equipo. Es el mediocentro posicional ideal para interpretar cuándo acelerar y pausar el juego. Garantiza orden y concentración.

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SÍ porque ha sabido conectar con Mestalla ganándose el reconocimiento de la grada. El valencianismo está falto de referentes y el argentino ha enseñado el camino durante los últimos meses.