Oficial: Guido, nuevo fichaje del Valencia CF

El Valencia CF ya tiene a su mediocentro. Guido Rodríguez vuelve a Mestalla y lo hace con contrato largo, con peso específico dentro del vestuario y con la etiqueta de fichaje importante para Carlos Corberán. El club ha hecho oficial este viernes el acuerdo para incorporar al centrocampista argentino, que firma por las dos próximas temporadas, hasta 2028, con una campaña opcional más.

No es una llegada cualquiera ni una apuesta por descubrir. Guido ya sabe lo que es ponerse la camiseta del Valencia CF. La pasada temporada disputó la segunda mitad del curso como valencianista y dejó una huella evidente al anotar cuatro goles en los 17 partidos disputados, haciéndose indiscutible en la sala de máquinas del equipo de Corberán. En un tramo en el que el Valencia necesitaba orden, carácter y piernas para competir, el argentino se convirtió en una pieza de confianza para el técnico.

El comunicado del club subraya precisamente ese impacto. Guido aportó personalidad, equilibrio y consistencia, tanto en fase defensiva como ofensiva, cualidades que ayudaron a mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada de un Valencia CF que estuvo a un paso de meterse en Europa. Y es que, no hay que olvidar, Guido fue el tercer máximo goleador del equipo empatado con Sadiq o Guerra y sólo por detrás de Ramazani y Hugo Duro.

GUIDO CELEBRA SU GOL CONTRA EL BARCELONA / VCF

Un veterano necesario para cambiar la cara del equipo

Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América, Guido Rodríguez llega con un currículum que habla por sí solo. A sus 32 años, el mediocentro suma más de 400 partidos en la élite entre West Ham United, Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate, Defensa y Justicia y la selección argentina.

Para Corberán, su regreso supone asegurar una pieza clave en la medular. Guido no es un jugador de fogonazos y grandes estadísticas, pero sí un complemento necesario para todo plantilla que se precie. De esos que permiten que el equipo respire mejor, que los centrales vivan menos expuestos y que los interiores puedan soltarse con más libertad. Su continuidad era una de esas operaciones que no levantan ruido de fuegos artificiales, pero sí construyen plantilla. Su llegada, que coincidió con la de Sadiq, Unai Núñez y Renzo en invierno, cambió drásticamente la cara de un Valencia CF que rondaba los puestos de descenso.

Comunicado oficial del Valencia CF

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para el fichaje de Guido Rodríguez. Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino (12/04/1994) firma un nuevo contrato que lo vinculará al Club por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional.

Campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América, Guido Rodríguez ha demostrado ser un jugador de alto nivel competitivo y con experiencia contrastada, capaz de ejercer una influencia clave en el centro del campo.

Guido Rodríguez, feliz en el Valencia CF / LaLiga

En los 17 partidos que disputó a las órdenes de nuestro entrenador, Carlos Corberán, marcó 4 goles y se consolidó como una pieza fundamental, aportando personalidad, equilibrio y consistencia, cualidades que contribuyeron tanto en fase defensiva como ofensiva para mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada.

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El argentino regresa al Camp de Mestalla para defender la camiseta del Valencia CF, iniciando así una nueva etapa en su dilatada trayectoria profesional tras haber disputado más de 400 partidos en la élite con West Ham United, Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de la selección de su país.