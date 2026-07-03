En el tramo final de la rueda de prensa de su presentación, el holandés Justin de Haas fue preguntado por si era consciente del recorrido de los futbolistas nacidos en su país en la historia del Valencia CF. Conocedor de que jugaría en el Valencia CF desde finales de enero, el defensa central nacido en Zaandam, localidad próxima a Ámsterdam en el camino hacia el Mar del Norte, ha tenido tiempo para empaparse del significado del club, así como de encontrar casa en una ciudad que le encanta y que conocía desde las vacaciones en familia de hace tres veranos.

La bienvenida de Maduro

De Haas sabe perfectamente que los holandeses han sido tradicionalmente bien recordados por el valencianismo desde que abrió la puerta el sensacional Faas Wilkes en los años 40. Uno de los ocho que preceden al ex del Famalicao en el Valencia CF, Hedwiges Maduro, fue el encargado de darle la bienvenida en el acto de presentación. "Bienvenido al Valencia, quiero darte la bienvenida a un club muy especial para mí. Desde el primer día que vistas la camiseta tendrás exigencia, pero la afición te dará mucha fuerza, llegas con ilusión y seguro que con trabajo y esfuerzo ayudarás al equipo a conseguir objetivos importantes. Tus éxitos serán los del club y su increíble afición", le dijo el exjugador de la 'Oranje', una selección a la que aspira Justin, siempre y cuando siga con su crecimiento personal vistiendo de blanquinegro.

La selección 'Oranje' en el horizonte de De Haas

La 'Oranje' es uno de los objetivos personales en el horizonte del defensor de 26 años tras tres excelentes temporadas en el equipo portugués del Famalicao, del que se marchó siendo el principal referente de la línea defensiva. Su último año en la liga portuguesa, de hecho, le ha situado en el radar de la opinión pública en Países Bajos. Las revistas especializadas lo han mencionado como uno de los mejores holandeses jugando en el exterior del país.

Cuestionado por los neerlandeses que han vestido la camiseta del Valencia antes de él y de si pretende seguir sus pasos, De Haas afirma que luchará por unirse a la lista de grandes jugadores de Países Bajos que han pasado por el club de Mestalla. "Cuando me llamó el Valencia, un gran club, no pude decir que no. Ahora quiero confirmar la confianza que he tenido, devolver el apoyo y el cariño, siendo un jugador adecuado para este equipo", indicó.

"Conozco la historia de los grandes jugadores holandeses en el Valencia. Sé que aún no soy ese gran jugador, pero voy a luchar por serlo", precisó el central zurdo, que muestra la ambición de un jugador en auge en su carrera ante la oportunidad de seguir creciendo en una liga top 5 en Europa como es la española.

Rendimiento, en polos opuestos

Estos son los siete holandeses que han vestido antes de De Haas la camiseta del Valencia CF:

Wilkes (1953-1956): 62 partidos oficiales, 38 goles, un título -Copa del Rey 1954-

(1953-1956): 62 partidos oficiales, 38 goles, un título -Copa del Rey 1954- Rep (1975-77): 55 partidos oficiales y 22 goles

(1975-77): 55 partidos oficiales y 22 goles P. Kluivert (2005-2006): 16 partidos oficiales y 2 goles

(2005-2006): 16 partidos oficiales y 2 goles Maduro (2007-2012): 113 partidos oficiales, 3 goles y un título -Copa del Rey 2008-

(2007-2012): 113 partidos oficiales, 3 goles y un título -Copa del Rey 2008- Cillessen (2019-2022): 57 partidos oficiales y 79 goles encajados

(2019-2022): 57 partidos oficiales y 79 goles encajados J. Kluivert (2022-23): 29 partidos y 8 goles

(2022-23): 29 partidos y 8 goles Danjuma (2025-26): 34 partidos y 3 goles.

Además, en la campaña 13/14, un jovcen centrocampista Lion Kaak pasó por el filial valencianista, aunque jamás alcanzó a debutar en partido oficial con el primer equipo, entrenado entonces por Miroslav Djukic y, más tarde, por Juan Antonio Pizzi. Kaak terminó volviendo a Holanda al final de aquella temporada.

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La historia del Valencia reúne siete historias bien distintas de futbolistas neerlandeses. Desde la magia de una estrella procedente del Calcio como Faas Wilkes, que levantó al público de Mestalla como nunca antes había sucedido, hasta el pobre bagaje actual de Arnaut Danjuma, pese a la calidad que atesora el atacante de origen nigeriano. De un rendimiento excelso, pero corto e intermitente como el del extraordinario delantero centro Johnny Rep, a otro regular sin alardes como el de Maduro, el holandés con más partidos en el club superando el centenar. Extremos que se manifestaron simbólicamente en los Kluivert, padre e hijo. Las secuelas de una grave lesión de rodilla provocó que Patrick apenas pudiese lucir en el curso 2005/06, mientras que 17 años más tarde su hijo Justin resultó una pieza fundamental en la permanencia del Valencia CF en Primera.