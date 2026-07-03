Así está la 'operación salida' del Valencia CF con Raba y Santamaría: "Por supuesto..."

El Valencia CF ha arrancado la pretemporada con la presencia de dos futbolistas de la plantilla que no entran en los planes de Carlos Corberán para la temporada 26/27: Dani Raba y Baptiste Santamaría. El mediapunta y el mediocentro se han sometido este viernes a las habituales pruebas médicas en el Hospital IMED de València a la espera de resolver su futuro.

El club ha dejado claro a los dos futbolistas con contrato en vigor que tienen la puerta abierta este verano, tal y como sucedió en invierno. Los planes del club pasan por la salida del cántabro y el francés para desatascar la 'operación salida'. Mientras tanto Raba ha asegurado a la llegada al centro hospitalario que su intención es quedarse en el Valencia. ¿Tienes ganas de quedarte en el Valencia? "Por supuesto...", respondió el mediapunta, que se mostró "muy contento y con ganas en la nueva temporada". "Contento de empezar la pretemporada", afirmaba también en la misma línea Santamaría.

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Como en enero

Raba y Santamaría, ambos con contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio de 2027, decidieron quedarse en el Valencia CF en el mercado de enero a pesar de no entrar en los planes del técnico, como demostró la competición. Tras el cierre de mercado, Raba solo disputó 16 minutos y Santamaría apenas 2. ¿Se repetirá la histroria?