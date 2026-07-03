El Valencia anuncia el fichaje de Débora García

Nuevo fichaje del Valencia Femenino. El club ha llegado a un acuerdo con la defensa Débora García para que sea valencianista hasta el 30 de junio de 2027.

Debo, nacida en Barcelona el 17 de octubre del 1989, llega al Valencia CF Femenino procedente del Sevilla FC para vivir su segunda etapa como valencianista. La futbolista defendió nuestros colores durante tres temporadas, de 2016 a 2019, participando en 74 partidos de Liga en los que anotó 4 goles. También jugó 5 partidos de Copa, sumando un total de 79 partidos.

Débora García es una futbolista con mucha experiencia y veteranía que viene a sumar, además de su calidad deportiva, todo lo aprendido durante sus 20 temporadas compitiendo en la máxima categoría femenina del fútbol español. Inició su carrera como futbolista en el RCD Espanyol (2006-08), marchó a l’Estartit (2008-10) para, posteriormente, volver al club perico cuatro temporadas (2010-14). En el mercado estival de 2014 fichó por el Atlético de Madrid (2014-16) justo antes de recalar en el club valencianista. En 2019 vivió su última etapa en el equipo blanquiazul (2019-21) desde donde partió al Sevilla FC, entidad en la que ha militado durante cinco campañas (2021-26).

La futbolista catalana destaca por su proyección en ataque por banda derecha. La lateral diestra cuenta con mucha calidad técnica y es una gran ganadora de duelos defensivos.

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Débora García: “Volver al Valencia CF Femenino es muy especial para mí. Es regresar a casa, significa estar donde quiero estar. Voy a luchar día a día por llevar este escudo a lo más alto”.