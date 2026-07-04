Dos leyendas del Valencia CF, claves en la dirección de Argentina hacia su cuarta estrella mundial: Aimar y Ayala

A pesar de que Cabo Verde la tuvo contra las cuerdas llevándola a la prórroga, la selección de Argentina, actual campeona del mundo, continúa su camino en el Mundial 2026 con el objetivo de revalidar el cetro conquistado hace cuatro años en Catar 2022. Históricamente, los vínculos entre el fútbol argentino y el Valencia CF han sido fuertes y estrechos. Por encima de cualquier otra nacionalidad, Argentina ha sido siempre el país que más futbolistas extranjeros ha aportado al club de Mestalla. Entre los actuales internacionales argentinos destaca Nicolás Otamendi, que defendió la camiseta blanquinegra durante la temporada 2014/15.

Sin embargo, más allá de los futbolistas que lucen sobre el terreno de juego, el éxito del combinado albiceleste se ha gestado desde el banquillo bajo el liderazgo de Lionel Scaloni, en su día 'guerrillero' del carril diestro que vistió en España las camisetas del RCD Mallorca y el Deportivo de La Coruña. A su lado, sobresalen dos leyendas del Valencia campeón de principios de siglo, el centrocampista Pablo Aimar y el zaguero Roberto Fabián Ayala.

Los dos exjugadores argentinos fueron piezas fundamentales de uno de los mejores Valencia de todos los tiempos y ahora vuelven a poner su complicidad, sus conocimientos tácticos y su capacidad para gestionar el grupo al servicio de la selección argentina.

Dos leyendas de la época dorada

A finales de enero de 2001, la entidad valencianista anunciaba el fichaje del 'Payasito' Aimar, procedente de River Plate, a cambio de 3.500 millones de las antiguas pesetas (alrededor de 21 millones de euros). Aimar aterrizó con el aura de una estrella y nunca la perdió. Maradona decía de él que era el que más le gustaba de entre los argentinos y, más tarde, el joven Messi validaría el criterio del mítico '10' confesando que su ídolo de niñez era Pablito Aimar.

Desde su debut en Mestalla, en la fase de grupos de la Champions League frente al Manchester United de Alex Ferguson, el toque sutil y los movimientos acompasados del menudo mediapunta de Río Cuarto encandilaron al valencianismo. Pese a que, en las dos últimas campañas antes de marcharse al Zaragoza en el verano de 2006, las lesiones le mermaron, Aimar se distinguió por ser la distinción mágica en el engranaje de las máquinas de Héctor Cúper y Rafa Benítez.

Pablo Aimar celebra un gol con Vicente Rodríguez en la campaña del Doblete / SD

Como Roberto Ayala, Aimar levantó dos Ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa como jugador del Valencia CF. El 'Ratón', rescatado del AC Milán, se erigió en el 'cacique' del equipo. Defensa de raza, perfecto en la táctica y el marcaje, con un salto poderoso cerca de ambas áreas, Ayala se ganó desde el primer día el corazón de la afición del Valencia. Sus más de 250 partidos oficiales con la camiseta del Valencia antes de emigrar, también al Zaragoza, tras un traspaso 'fantasma' al Villarreal, que jamás se consumó, son la muestra de la importancia suprema que tuvo para el equipo ganador de principios del siglo XXI.

El 'Ratón' se mantiene en la actualidad en el top 6 de los internacionales que más veces han vestido la camiseta albiceleste, 115. Por su parte, dentro del top 50, Aimar acumula 53 internacionalidades con los colores de su país.

Los hombres de máxima confianza de Scaloni

Cruciales en el Valencia del pasado, importantes en la selección argentina de la primera década del siglo, dos décadas más tarde, Ayala y Aimar siguen siendo muy útiles desde el banquillo de Scaloni. Según explicó hace días el medio argentino 'TyC Sports', Pablo Aimar ejerce como principal asistente del seleccionador. Scaloni confía plenamente en los consejos del exvalencianista. De hecho, 'Pablito' forma parte del cuerpo técnico desde el primer día después del fracaso de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018. Los dos comandan el ciclo ganador con los títulos de Copa América 2021 y 2024 y el Mundial de Catar 2022. "El Payasito, que también dirigió las categorías juveniles, como la sub-17, suele ser uno de los principales consejeros del santafesino y de los que más incidencia tiene en el plantel de la Mayor. De hecho, era el ídolo de Lionel Messi de chico. Trabaja junto a Scaloni desde el debut del DT en el torneo en L'Alcudia en 2018", escribe el prestigioso medio argentino de deportes.

"El 'Ratón' conforma el grupo de principales asesores de Scaloni, todos ellos exjugadores de la Selección y con experiencia en Mundiales. Antes de esta experiencia había trabajado en Racing como mánager y en Valencia, como director deportivo. Suele ser el que habla en las ruedas de prensa antes de los partidos", añaden sobre el legendario defensa che.

Ayala, en los Estados Unidos en un entrenamiento de la Albiceleste / TyC Sports

Los dos 'murciélagos', junto con otro mítico ex, Walter Samuel, Martín Tocalli, preparador de porteros, y el preparador físico Luis Martín, se sientan a los lados de Scaloni en la mesa de las decisiones de la selección argentina.

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Para el valencianismo, ver a Aimar y Ayala en el banquillo de Argentina supone más que una simple coincidencia. Es el recuerdo permanente de una generación irrepetible que hizo campeón al Valencia y que hoy continúa escribiendo nuevas páginas de éxito en el fútbol mundial desde el banquillo de la selección argentina.