Giro inesperado en la situación de Cristian Rivero en el Valencia CF: puerta abierta, solo cinco meses después de renovarlo

En menos de medio año, el Valencia CF ha cambiado de opinión sobre Cristian Rivero y le ha dado un vuelco a la situación del portero en la plantilla. Según publicó la 'Cadena COPE' y ha podido confirmar este diario, desde el club se le ha comunicado al guardameta de 28 años que busque equipo en este mercado de verano, ya que no entra en los planes deportivos. Una decisión especialmente llamativa porque su renovación hasta el 30 de junio de 2027 fue oficializada el 18 de febrero.

Los movimientos hace medio año con Cristian Rivero correspondían con la intención de cubrir la posición con un tercer portero de la casa. Él mismo explicaba así el rol que asumía: "Ahora, tengo un rol de que estén todos ‘enchufados’ y de sumar, tanto dentro como fuera del terreno de juego y estoy contento".

La planificación con la cantera

En paralelo, el Valencia se fijaba con vistas al verano, que ya está aquí, el objetivo de encontrar una cesión de calidad en una categoría superior a la Segunda RFEF al prometedor meta de la cantera Vicent Abril. Tanto con Abril como con Raúl Jiménez, también con un futuro alentador, los planes continúan siendo los mismos, que el próximo curso dispongan de minutos y confianza para seguir con su progresión hacia la élite. No obstante, en este sentido, una vía abierta y que valdría a la vez para subsanar un contratiempo puntual en el primer equipo consiste en que Raúl se quede como titular en la portería del VCF Mestalla y pudiese ayudar a los de Carlos Corberán, como tercer portero, en un momento de necesidad.

La búsqueda de un portero

Con Cristian Rivero pasando ahora a formar parte de la lista de transferibles, la búsqueda de un portero que compita con Stole Dimitrievski no varía, sino que se hace todavía un poco más urgente. Además, lo que se mantiene completamente igual es la decisión de que el normacedonio parta de inicio con el cartel de teórico titular, eso sí, deberá confirmar en el día a día de los entrenamientos y en el tramo inicial de LaLiga desde mediados del mes de agosto.

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El cambio de postura respecto a Rivero, sin embargo, resulta significativo. En febrero el club hacía oficial la renovación de Cristian hasta junio de 2027, por lo que le queda un año de contrato. Ahora, le pide que busque una salida. Un movimiento al que el portero se ve forzado en busca de un contrato que le garantice una nueva oportunidad deportiva y económica a partir de julio de 2027. El Valencia, por su parte, liberaría una ficha extra de entre los jugadores que no entran en los planes para inscribir posibles refuerzos. Una situación idéntica a la de Almeida, Santamaría o Raba.