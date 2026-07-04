Los nueve candidatos a dar el salto al primer equipo del Valencia CF

El Valencia CF ha vuelto esta semana al trabajo después de la dura temporada pasada en la que luchó casi hasta el final por no descender y en la que tuvo remotas opciones europeas. El equipo tendrá cambios por algunas de las salidas que ha tenido y que prevé tener, que tendrá que llenar con fichajes... Y que los canteranos quieren pujar por ocupar. Carlos Corberán no ha sido muy 'amigo' de la cantera desde que llegó y dar cabida a los jóvenes valores de Paterna es una de sus asignaturas pendientes. Desde el primer día de trabajo tendrá a nueve futbolistas a sus órdenes que quieren hacerse un hueco y quedarse algunas de las vacantes que se pueden generar en el equipo.

Por las pruebas médicas han pasado los porteros Raúl Jiménez y Vicent Abril, los defensores Miguel Monferrer y Rubo Iranzo, los centrocampistas Aaron Mayol y Lucas Núñez, el mediapunta Víctor Jr., el extremo David Otorbi y el delantero centro Mario Domínguez. Todos ellos arrancan con la ilusión de conseguir entrar en la rotación.

Las joyas de la portería: Abril y Jiménez

Al Valencia se le han juntado dos talentos generacionales en la portería con potencial para acabar defendiendo la meta del primer equipo. Tanto Raúl Jiménez como Vicent Abril tienen mimbres para alcanzar la élite y en principio los planes pasan porque ambos den el salto al fútbol profesional en calidad de cedidos para testarse y demostrar que están listos para el siguiente nivel.

El club de Mestalla en principio apostará por Stole Dimitrievski como titular, un fichaje como segundo y Cristian Rivero como tercero, pero está por ver si la pretemporada trastoca los planes. De entrada ambos canteranos pujan por poner su nombre bien alto en los planes del club.

Monferrer y Rubo para el maltercho lateral

A la espera de que llegue el primer fichaje que será, presumiblemente Thomas Munier, al Valencia le seguirá quedando una vacante en el lateral derecho tras la marcha de Thierry Rendall y con la lesión de Dimitri Foulquier. Rubén Iranzo se acabó quedando el año pasado a pesar de tener una oferta para salir, pero no jugó ni un minuto en el primer equipo a pesar de la enorme plaga de lesiones que azotó al equipo. Es un jugador eminentemente defensivo y que puede jugar tanto de central como de lateral.

En el caso de Monferrer fue el capitán del Juvenil 'A' que llegó a la final de la Copa de Campeones hace dos temporadas y es un perfil de lateral muy interesante. El jugador fue clave en el esquema de Óscar Sánchez por su capacidad para salir jugando y para meterse por dentro para crear juego, cediendo la amplitud por banda al extremo.

El doble pivote versátil: Núñez y Mayol

Dos de los jugadores con más potencial que hacen la pretemporada con el primer equipo son el doble pivote del Mestalla conformado por Lucas Núñez y Aaron Mayol, que se hicieron cargo del centro del campo del filial por su capacidad para abarcar campo, su agresividad a la hora de defender y la personalidad para pedir el balón. Núñez es algo más versátil y auqneu ha destacado como '6' puede jugar también unos metros más arriba, mientras que Mayol tiene una vertiente algo más posicional.

El centro del campo, a pesar de las llegadas de Guido Rodríguez y Aliou Dieng es suscentible de sufrir más cambios con la salida de Batiste Santamaria y otras opciones de mercado que puedan suceder y los dos quieren ganarse la confianza de Corberán para entrar en la rotación.

Tres talentos ofensivos: Víctor, Otorbi y Mario

En la parcela atacante está Víctor Jr, que viene ser el mejor jugador del Mestalla aportando goles y magia desde la mediapunta. El filial se le ha quedado muy pequeño y, tal y como informó Super, diversos equipos de la Liga Hypermotion le siguen la pista. El Real Valladolid es el que más opciones tiene de conseguir su cesión.

El extremo es el que más papeletas tiene de participar con el primer equipo si hace una buena pretemporada porque el hecho de que haya salido Largie Ramazani, no se cuente demasiado con Arnaut Danjuma y que Diego López vaya a estar en el dique seco hasta 2027 abre la posibilidad a que en la rotación de cuatro extremos entre un canterano. Otorbi ha dado en el último año un paso al frente en aspectos del juego como la toma de decisiones y su potencia en carrera le convierte en un jugador tremendamente vertical.

David Otorbi, en un partido con el primer equipo del Valencia CF / VCF Media

Por lo que respecta a Mario Domínguez viene de hacer números de récord con el Mestalla y de renovar con el club en el último momento. El primer equipo tiene solo dos '9' y de momento no es un fichaje prioritario, por lo que ese tercer puesto de delantero podría quedar para un canterano. El granadino ha cumplido ciclo con el filial y es posible que también despierte el interés de equipos de Segunda para salir cedido. Su gran olfato goleador es su principal aval.