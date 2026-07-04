Sadiq responde a la pregunta del objetivo europeo del Valencia CF

El Valencia CF ha concluido este sábado las pruebas médicas de pretemporada que arrancaron el pasado jueves, con Sadiq como gran protagonista del día. El delantero nigeriano, una de las principales bazas ofensivas del conjunto che, no ha querido esconderse a la hora de marcar los objetivos para el curso que arranca. Preguntado por la posibilidad de pelear por una plaza europea, Sadiq respondió: "I hope so". Una declaración breve pero cargada de significado, pues parece que el objetivo Europa empieza a instaurarse dentro de la plantilla.

Junto al delantero, también han pasado por el reconocimiento médico los jugadores del Mestalla Aaron Mayol, Miguel Monferrer, Vicent Abril y Raúl Jiménez. Los canteranos han querido dejar clara su ilusión y ambición nada más completar el trámite médico. Mayol es claro: "Estamos aquí para demostrar lo que somos", mientras que Raúl Jiménez se mostró igual de motivado: "Con ganas de empezar, creo que va a ser un buen año, estamos motivados". Dos mensajes que reflejan el hambre de la nueva hornada valencianista.

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Con las revisiones médicas ya superadas por toda la plantilla, el Valencia CF iniciará la pretemporada de manera oficial este lunes, cuando el equipo salte al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna para su primer entrenamiento del curso.