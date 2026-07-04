Sorprendente nuevo trabajo para Zubizarreta

Andoni Zubizarreta no para. El ex futbolista del Valencia CF, entre otros, ha iniciado a sus 61 años una nueva etapa en el fútbol profesional. El que fuera guardameta en los años 80 y 90 añade otra experiencia a su currículo como director deportivo, además esta vez con algún tinte exótico, después de pasar por el Olympique de Marsella, el FC Barcelona, el Athletic Club o el Porto.

Zubizarreta se ha comprometido con el Atlas mexicano para devolverlo a la élite. El equipo de Jalisco finalizó en la sexta plaza en el Clausura 2025/26. Ahora el conjunto vive una etapa de cambios después de la llegada de un nuevo propietario, que ha apostado por Zubizarreta para lograr ese impulso.

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En Atlas se encontrará con un compatriota, el ex granota Rober Pier forma parte de la plantilla del equipo de Jalisco. El central recaló en el verano de 2025 procedente del Sporting de Gijón. Así pues Zubizarreta no estará 'solo' en esta nueva etapa en México.