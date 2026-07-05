El calendario inminente de Sato y Dieng como jugadores del Valencia CF

Después de la presentación de Justin de Haas como nuevo jugador del Valencia CF, además del anuncio oficial de la contratación de Guido Rodríguez hasta junio de 2028, las preguntas que más se hace, en términos deportivos, el aficionado valencianista es cuándo van a caer los siguientes: Ryunosuke Sato y Aliou Dieng.

Con todo acordado desde finales de marzo, el mediocentro malí Dieng disfruta de unos días extra de vacaciones mientras el club y su entorno finalizan la gestión del visado con el que viajar a València entre finales de esta próxima semana o, a más tardar, en la siguiente.

Estos días en los que tanto el Valencia como Dieng terminan de agilizar el trámite del visado coinciden con el periodo de vacaciones que se extendió para el mediocentro de 28 años después de haber disputado partidos con su selección una vez acabada la temporada oficial de clubes 2025/26. Cómo relató SUPER, la última aparición de Dieng antes de tomar alrededor de cinco merecidas semanas de descanso fue un amistoso en Turquía frente a la mundialista Irán el 4 de junio. Un choque en que Malí cayó ante la mundialista Irán y donde Aliou lució el brazalete de capitán de su selección.

Dieng ganó la Champions de África en 2023 y 2024 con el Al-Ahly de Egipto / CAF

Días de permiso, como Javi Guerra y Dimitrievski

Al igual que Javi Guerra, quién pudo debutar con la selección española contra Irak en Riazor, y Stole Dimitrievski, que jugó amistosos de preparación con Macedonia del Norte, Aliou Dieng ha dispuesto de días extra de descanso al haber acabado más tarde la temporada oficial con el equipo nacional. La puesta en marcha de los tres internacionales está prevista desde finales de la próxima semana, alrededor del 10 de julio. Especialmente, en el caso de Dieng podría aplazarse a la siguiente, semana que comienza el lunes 13 de julio.

Álvaro García-Granero

Dos fichajes con muchas ganas de llegar a València

Así, entre finales de la próxima semana o inicios de la siguiente, se espera que Aliou Dieng pueda realizarse las fotografías con su nueva camiseta y ser oficialmente nuevo jugador del Valencia, una aventura en el fútbol europeo de élite que ilusiona sobremanera al exjugador de Al-Ahly. De todos modos, tampoco es descartable que si el trámite del visado puede concluir completamente en las próximas 24-48 horas, Dieng se avance a la previsión actual, debido al deseo que tiene el futbolista de estar cuanto antes en València y ponerse a trabajar a las órdenes de Carlos Corberán en la pretemporada.

Noticias relacionadas

Sato, en la despedida con el FC Tokyo de hace unos días / FC TOKYO

Sato llegará antes a València

Por otro lado, tal y como informó el programa radiofónico 'Tribuna Deportiva', antes aterrizará en Valencia el japonés Ryunosuke Sato, que ya tiene en orden el visado y permiso de trabajo. Se prevé su llegada a la ciudad a inicios de semana, entre el lunes o el martes. De hecho, a finales de esta semana fue despedido con honores del Tokyo y esta próxima será oficializado su fichaje como nuevo jugador valencianista y se vestirá en la Ciutat Esportiva de Paterna por primera vez los colores del Valencia tras vivir su presentación en sociedad.