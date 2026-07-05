Comunicado oficial de Francis Coquelin, exjugador del Valencia CF

Francis Coquelin busca equipo a sus 35 años. El pivote francés es agente libre después de haber acabado contrato con el Nantes francés y tiene ganas de afrontar su siguiente reto después de haber sido un jugador de rotación con los canarios.

El exjugador del Valencia CF llegó al conjunto galo con la intención de seguir disfrutando del fútbol y ha emitido un comunicado oficial para mostrar su gratitud con ellos, así como para mostrar sus mejores deseos al club antes de iniciar su nueva aventura.

Coquelin fue figura clave del Valencia campeón de Marcelino García Toral y se ganó el corazón de los valencianistas, algo que ha hecho en todos clubes en los que ha estado por ser un ejemplo de entrega y profesionalidad.

Parejo y Coquelin en la Copa del Rey / EFE

COMUNCIADO ÍNTEGRO

Hoy finaliza oficialmente mi contrato con el FC Nantes. Quisiera agradecer de corazón al club por haberme dado la oportunidad de volver a los terrenos de juego. Al presidente y al entrenador Kombouaré, que estuvieron en el origen de mi llegada.

He descubierto un club familiar y agradezco a todas las personas que contribuyen día a día al bienestar de este gran club: lavanderas, utilleros, cocineros, administrativos y personal deportivo.

En lo deportivo, evidentemente me habría gustado aportar todavía más esta temporada, pero las lesiones hicieron que esta campaña fuera muy frustrante desde el punto de vista personal y colectivo. Asumo mis responsabilidades en esta temporada difícil. Quiero agradecer a todo el cuerpo médico por su trabajo y su comprensión con mis necesidades.

A los aficionados: cómo no comprender vuestra frustración después de una temporada complicada. Sois una pieza esencial de este club y, con vuestro apoyo permanente, estoy seguro de que el club hará una gran temporada. Le deseo recuperar el lugar que le corresponde en la Ligue 1.

Siempre mantendré un vínculo especial con el FC Nantes, un club que permanecerá para siempre en mi corazón.

Gracias por vuestro apoyo, vuestra confianza y todos los momentos compartidos.

Francis