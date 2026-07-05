La despedida de Lucas Beltrán al Valencia CF tras fichar por River Plate

La etapa de Lucas Beltrán en el Valencia CF ya es historia. Después de hacerse oficial su incorporación a River Plate, el delantero argentino quiso despedirse del club de Mestalla, de sus compañeros y de la afición valencianista con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. Un adiós cargado de agradecimiento que pone el punto final a una temporada complicada tanto en lo colectivo como en lo individual para el atacante.

LUCAS BELTRÁN FIRMA POR RIVER / RIVER PLATE

Un mensaje de agradecimiento al valencianismo

Beltrán quiso dirigirse directamente a todos los estamentos del club con unas palabras cargadas de cariño y respeto hacia la entidad y su afición.

"Muchas gracias Valencia, agradecido por haber sido parte de este gran club. No fue la temporada que todos deseábamos pero traté de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo. Gracias a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en el club por cómo me trataron este año y un gracias especial a los valencianistas por haber estado siempre presentes a pesar de algunos malos resultados. Amunt Valencia".

El mensaje no tardó en recibir la respuesta de muchos de sus ya excompañeros. Futbolistas como Diego López, Jesús Vázquez, Copete, Javi Guerra o Santamaría quisieron despedirse del argentino con mensajes de afecto, una muestra de que Beltrán era un jugador muy querido dentro del vestuario pese a haber permanecido únicamente una temporada en el club. El cariño mostrado por el grupo refleja la implicación del delantero desde su llegada y el buen ambiente que generó en el día a día de la plantilla.

Una temporada de menos a más frenada por la lesión

En el plano deportivo, la aventura de Lucas Beltrán en el Valencia no fue sencilla. El argentino comenzó el curso con un papel secundario y tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo. Sin embargo, gracias a su intensidad en la presión, su compromiso y su trabajo constante, fue ganándose poco a poco la confianza del cuerpo técnico hasta hacerse un hueco en el once titular.

Cuando parecía haber encontrado continuidad, una lesión en la rodilla condicionó su rendimiento durante el tramo decisivo de la temporada. Ese contratiempo físico le impidió competir al cien por cien y nunca terminó de mostrar el nivel que había exhibido en anteriores etapas de su carrera. Su aportación al equipo quedó marcada por ese percance, que frenó una progresión que apuntaba al alza.

Beltrán, defendido por Petrot / LaLiga

En cuanto a las cifras, Beltrán cerró su etapa como valencianista con tres goles y dos asistencias. Dos de esos tantos llegaron en la Copa del Rey, destacando especialmente el gol decisivo frente al Cartagena que permitió al conjunto blanquinegro avanzar de ronda. El tercer tanto lo firmó en LaLiga con un gran remate en el Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid, aunque aquella brillante acción no evitó la derrota del Valencia.

El regreso al club de su vida

Con su fichaje ya oficial por River Plate, Lucas Beltrán inicia una nueva etapa en el club donde se formó y en el que alcanzó su mejor versión antes de dar el salto al fútbol europeo. El delantero regresa al equipo de su vida con el objetivo de recuperar las sensaciones perdidas durante un curso complicado en España y volver a convertirse en una referencia ofensiva.

VALENCIA, 15/02/2026.- El delantero nigeriano del Valencia, Umar Sadiq (d) celebra el segundo gol de su equipo con su compañero Lucas Beltrán durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que disputan el Levante y el Valencia, en el estadio Ciutat de Valencia, este domingo. EFE/Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

El atacante argentino se reencontrará con un entorno que conoce perfectamente y lo hará bajo las órdenes del Chacho Coudet, quien confía en sacar el máximo rendimiento de un futbolista que todavía tiene mucho margen de crecimiento. En River esperan que el "Vikingo" vuelva a demostrar la intensidad, el carácter competitivo y el olfato goleador que le convirtieron en uno de los delanteros más prometedores del fútbol argentino.

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Mientras tanto, en Mestalla queda el recuerdo de un futbolista que nunca dejó de luchar incluso en los momentos más complicados. Aunque los números no terminaron de reflejar todo su potencial, Lucas Beltrán se marcha con el reconocimiento de un vestuario que siempre valoró su profesionalidad y con el cariño de una parte de la afición valencianista, que ahora le desea suerte en esta nueva aventura de regreso a casa.