El Valencia CF empieza la pretemporada 2026/27 de todas todas. El equipo de Carlos Corberán ya se prepara para el estreno de la temporada frente al Real Betis el fin de semana del 14 y 15 de agosto. Los blanquinegros volvieron de las vacaciones en su mayoría a final de esta misma semana cuando acudieron al Hospital IMED para pasar las pertinentes pruebas médicas.

Este lunes el trabajo en el campo y en Paterna comenzará a coger protagonismo en estos primeros compases del verano. Hasta ahora las miradas estarán puestas en los fichajes; Justin De Haas, Rynosuke Sato, Aliou Dieng y Guido Rodríguez. Aunque tendrán un calendario de incorporación al equipo diferente.

Álvaro Escrig

¿Cuándo juega el Valencia CF su primer amistoso?

La pretemporada del Valencia CF ya tiene fechas y rivales hasta esa primera jornada de Liga frente al Real Betis.

La primera prueba del equipo blanquinegro será el 18 de julio. Los de Corberán se medirán al Atlético Petróleos de Luanda. El equipo campeón de Angola se enfrentará al Valencia en el Royalverd Training Center de Girona, donde los valencianistas harán una pequeñ concentración de pretemporada.

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