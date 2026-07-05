¿Cuándo juega el Valencia CF su primer amistoso?
El equipo de Corberán arranca el trabajo en campo esta semana después de las primeras jornadas de pruebas físicas y médicas
El Valencia CF empieza la pretemporada 2026/27 de todas todas. El equipo de Carlos Corberán ya se prepara para el estreno de la temporada frente al Real Betis el fin de semana del 14 y 15 de agosto. Los blanquinegros volvieron de las vacaciones en su mayoría a final de esta misma semana cuando acudieron al Hospital IMED para pasar las pertinentes pruebas médicas.
Este lunes el trabajo en el campo y en Paterna comenzará a coger protagonismo en estos primeros compases del verano. Hasta ahora las miradas estarán puestas en los fichajes; Justin De Haas, Rynosuke Sato, Aliou Dieng y Guido Rodríguez. Aunque tendrán un calendario de incorporación al equipo diferente.
¿Cuándo juega el Valencia CF su primer amistoso?
La pretemporada del Valencia CF ya tiene fechas y rivales hasta esa primera jornada de Liga frente al Real Betis.
La primera prueba del equipo blanquinegro será el 18 de julio. Los de Corberán se medirán al Atlético Petróleos de Luanda. El equipo campeón de Angola se enfrentará al Valencia en el Royalverd Training Center de Girona, donde los valencianistas harán una pequeñ concentración de pretemporada.
Lista de amistosos de pretemporada 2026/27 del Valencia CF
- Atlético Petróleos de Luanda - Valencia CF: 18 de julio.
- Valencia CF - CD Eldense: 22 de julio.
- Valencia CF - CD Castellón: 25 de julio.
- Derby County - Valencia CF: 28 de julio.
- Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto.
- Valencia CF – Newcastle United – Trofeu Taronja: 8 de agosto
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